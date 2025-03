Laura za RTL.hr o odnosu sa Šimom: 'Čak sam i njegovoj mami draga, pozvala me na ručak'

Laura je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' komentirala svoju rečenicu koja je postala toliki hit, a otkrila je i planove za budućnost i je li zaljubljena.

Kako komentiraš to što je tvoja upitna rečenica postala toliki hit?

Stvarno to nisam očekivala jer ja to pitanje pitam sve ljude, imam neku čudnu opsesiju s time. Međutim, sad kad gledam, stvarno se jesam malo prenemagala po tom pričanju. Jasne su mi sprdnje na osnovu toga, ali u trenutku uopće nisam shvatila da to radim.

Jesi li sada zaljubljena?

Nažalost ne, ali svaka dva, tri dana mi se netko svidi. Valjda imam potrebu da mi se netko sviđa i da sam zaljubljena pa forsiram i onda ništa na kraju. Nisam zaljubljena, slobodna sam, ali voljela bih se uskoro zaljubiti. Meni je ljubav poanta svega, na kraju dana dođem sama u stan i razmišljam kako bi bilo dobro da je netko u stanu i dočeka me.