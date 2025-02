Laura za RTL.hr o prolijevanju pjenušca na Šimu: 'U prirodi mi je da sam posesivna'

Na posljednjem cocktail partyju Laura je doznala da se Šime ljubio s Anom, a onda kada je Šime poveo Marinu jedan na jedan, ''prekipjelo'' joj je. Naime, kada su Šime i Marina prolazili pored nje, ona ga je zalila pjenušcem. Sada je Laura za RTL.hr otkrila više o tom incidentu.

To što si toliko ljubomorna u odnosu s Šimom, znači li da osjećaš nešto više prema njemu?

Bik sam u horoskopu, meni je u prirodi da sam posesivna i da želim da bude sve kako sam si ja zacrtala. U prirodi mi je ta ljubomora i kod mene je to značilo da mi se Šime svidio, ali ne bih pretjerivala i nazivala to odmah velikom ljubavlju jer je za to prerano.

Zašto si prolila pjenušac po Šimi, misliš li da si pretjerano reagirala?

Šime mi je svaki put poklonio pažnju na ceremonijama, ovaj put sam očito shvatila da to nije tako i iako mi je obećavao da će doći do mene, činilo mi se da nije ispunio obećanje i ponukana time - napravila sam to što sam napravila. Nikako najbolja opcija za mene, ali što je, tu je.