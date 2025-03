Laura za RTL.hr o showu 'Gospodin Savršeni': 'Ja sam u svojim i očima mnogih pobijedila'

Laura je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' komentirala svoj put u 'Gospodinu Savršenom' , je li joj žao što je napustila show i je li se vidjela kao pobjednica.

Tvoj put u showu je bio dosta obilježen s dramama, jesu li se one događale jer si razvila osjećaje prema Šimi i da možeš, bi li nešto promijenila?

Ma koje drame, ja se više niti jedne ne sjećam, volim to pitanje: bi li nešto promijenila, ne! Apsolutno ne jer sam se ponašala kako sam se osjećala u trenutku, pokazala sam loše i dobro. Vidljiv je napredak u mom ponašanju od početka do kraja. Mislim da sam pokazala pred kamerama ono što ljudi generalno pokazuju u životu, a za to treba imati hrabrosti, iz tog sam razloga ponosna na sebe. Tako da ja tu ništa ne bih dirala.

Kako si se osjećala kad je umjesto tebe izabrao Miju?

Mislim da sam imala poprilično 'poker face', bilo mi je jasno nekako. Osjećala sam se kao ravna linija jer sam očekivala to, još večer prije. Bila sam pripremljena na to. Jednostavno je bilo logično po njihovom ponašanju.