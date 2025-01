Lauru izjeda ljubomora dok Ana uživa sa Šimom: 'Maknuo je osu s mene, osjećala sam se kao dama u nevolji'

Neke djevojke uz bazen su pričale da mi je drago zbog Ane i žele da dobije ružu na spoju, a sve je zanimalo hoće li biti poljupca. Stigao je Šime, a djevojke su bile očarane što je došao u Mustangu, no Polina je dodala: "Ne trebam ja Mustang, nosit će me Šime na rukama." Čim su otišli, svi su nastavili pričati o tome hoće li se poljubiti te hoće li mu se više svidjeti Laura ili Ana jer su različiti karakteri.

Držeći se za ruke, tražili su leptire, a Šime je želio znati kakvi se dečki njoj sviđaju. Ana je na prvo mjesto stavila karakter, želi da je njezin dečko dobra osoba i da ima planove, da je ambiciozan, empatičan, brižan..., a Šime se zafrkavao da ne zna hoće li se baš pronaći u svemu. No oduševilo ga je što je Ana vedra i stalno nasmijana osoba s kojom je lako razgovarati.

U vili su nagađali tko bi mogao napustiti show i djevojke su spomenule Saru i Marinu, a za Gloriju su komentirale da se nikome ne sviđa. "Baš je negativna, uvijek se svađa, bez veze... Nitko joj ne odgovara pa mislim da nije problem u nama, nego u njoj", objasnila je Polina, a Bojana dodala: "Njezin karakter sve više dolazi do izražaja. Ubit će je taj ego, drži se visoko, a ne dolazi do izražaja i javlja se ta njezina frustracija."

Šime je odveo Anu na novo predivno mjesto, gdje su ih čekala slikarska platna i boje i ona je bila sretna što je upamtio što mu je pričala o sebi. "To mi je bilo jako romantično", rekla je ushićeno, a potom su slikali maslinu. No Anu je kopkalo što je bilo na grupnom spoju s djevojkama i s Laurom te kako su u kući pričale da ih je sve pipkao, no on je objasnio kako je to sve bilo za potrebe snimanja.

I dok su se 'natjecali' tko će bolje naslikati maslinu, Anu je ubola osa, a Šime ju je oprezno skinuo s njezine noge i stavio joj hladnu vodu kao oblog, što ju je istinski oduševilo. "Ne bih mogla maknuti tu osu i puno mi je značilo što je on to napravio. Vjerujem da se osjećao dosta zaštitnički, kao da sam dama u nevolji", objasnila je Ana. Na putu prema automobilu, Šime i Ana susreli su i srne, a Ana je komentirala kako se osjeća kao Snjeguljica jer joj prilaze sve životinje.

Kako je Maja G. savjetnica za intimne odnose, Laura je odlučila popričati s njom o svojim osjećajima i spoju sa Šimom. "Laura mi djeluje kao cura koja želi biti jedina za muškarca i mislim da će imati velikih problema s tim da se Šime ljubi s drugim curama", zaključila je Maja G.

Ana i Šime na spoju su se dotaknuli i Laure - Šime je objasnio da mu se na neki način sviđa njezina posesivnost jer smatra da je iskrena. "Ja joj ne vjerujem, mislim da samo traži pažnju jer je možda ljubomorna što nije dobila bijelu ružu za single date", rekla je Ana do je Laura nastavila pričati Maji G. kako ne želi slušati detalje s tog spoja i povući će se u sobu. Priznala je da su se poljubili, a Maja G. joj je objasnila da to znači kako postoji kemija među njima te da sluša svoje osjećaje.

Na Aninu spoju došao je red i na romantičnu večeru, a Šime je postao još romantičniji - dao je Ani sako jer joj je bilo hladno, otvarao joj je vrata, točio vino i rezao ribu. Razgovarali su o tome što tko očekuje od veze, a Šime je komentirao: "Stvari od kojih ona bježi i pokušava se maknuti su one koje ja nemam u sebi tako da je to lijepo jer je neću imati s čime otjerati. A stvari koje ja tražim i kojima težim, ona krije u sebi i sve te osobine su u njoj."