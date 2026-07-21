Ljetna ekipa iz 'Gospodina Savršenog' na okupu: Kaja, Karlo i Šime zajedno zaplovili

Ovoga puta pažnju pratitelja privukla je fotografija na kojoj zajedno poziraju Kaja Casar i Karlo Godec, pobjednički par pete sezone, te Šime Elez, kojeg su gledatelji upoznali u četvrtoj sezoni popularnog RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'.
Sunce, more i osmijesi
Vesela ekipa dan je provela na brodu, uživajući u vožnji morem, kupanju i ljetnoj atmosferi. Kaja je zablistala u svijetloplavom bikiniju, dok su Karlo i Šime pozirali bez majica, preplanuli i dobro raspoloženi.
Prijateljstvo i nakon showa
Iako dolaze iz različitih sezona 'Gospodina Savršenog', čini se kako su Kaja, Karlo i Šime u odličnim odnosima. Njihovo zajedničko druženje pokazuje da su prijateljstva nastala zahvaljujući showu opstala i nakon što su se kamere ugasile.
Karlo i Kaja posljednjih mjeseci često dijele djeliće svoje svakodnevice - od uređenja doma i dvorišta, treninga i šetnji s njihovim psom Miletom pa sve do brojnih ljetnih avantura.
Sudeći prema novoj fotografiji, trojac je pronašao savršenu formulu za ljeto - sunce, more, vožnju brodom i dobro društvo.