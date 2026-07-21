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Gospodin Savršeni

Ljetna ekipa iz 'Gospodina Savršenog' na okupu: Kaja, Karlo i Šime zajedno zaplovili

Ljeto je u punom jeku, a bivši učesnici 'Gospodina Savršenog' koriste svaki slobodan trenutak za druženje i uživanje na moru

RTL.hr
21.07.2026 11:00

Ovoga puta pažnju pratitelja privukla je fotografija na kojoj zajedno poziraju Kaja Casar i Karlo Godec, pobjednički par pete sezone, te Šime Elez, kojeg su gledatelji upoznali u četvrtoj sezoni popularnog RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni'.

Sunce, more i osmijesi

Vesela ekipa dan je provela na brodu, uživajući u vožnji morem, kupanju i ljetnoj atmosferi. Kaja je zablistala u svijetloplavom bikiniju, dok su Karlo i Šime pozirali bez majica, preplanuli i dobro raspoloženi.

Kaja, Karlo, Šime, Gospodin Savršeni
Kaja, Karlo, Šime, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Prijateljstvo i nakon showa

Iako dolaze iz različitih sezona 'Gospodina Savršenog', čini se kako su Kaja, Karlo i Šime u odličnim odnosima. Njihovo zajedničko druženje pokazuje da su prijateljstva nastala zahvaljujući showu opstala i nakon što su se kamere ugasile.

Karlo i Kaja posljednjih mjeseci često dijele djeliće svoje svakodnevice - od uređenja doma i dvorišta, treninga i šetnji s njihovim psom Miletom pa sve do brojnih ljetnih avantura. 

Sudeći prema novoj fotografiji, trojac je pronašao savršenu formulu za ljeto - sunce, more, vožnju brodom i dobro društvo.

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