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Gospodin Savršeni

Ljetna kombinacija bez greške: Valentina iz 'Gospodina Savršenog' u bijeloj mini suknji izgleda senzacionalno

Atraktivna Dubrovčanka sa splitskom adresom očarala je pratitelje ljetnim odabirom u boho stilu koji u prvi plan stavlja njezine vitke noge, preplanuli ten i nepogrešiv smisao za modu

RTL.hr
12.08.2026 13:00

Da joj tople ljetne dane ništa ne može pokvariti i da s lakoćom diktira ljetne trendove, bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Valentina Violić, dokazala je najnovijom serijom fotografija na svom Instagram profilu. Njezino najnovije izdanje izmamilo je uzdahe brojnih pratitelja, a mnogi su se složili u jednom – Valentina izgleda kao da je upravo sišla s modne piste.

Ljetna kombinacija bez greške

Za opuštene ljetne trenutke uz obalu, Valentina je složila stajling koji spaja opuštenost, seksepil i profinjeni ljetni šik. Zvijezda kombinacije svakako je snježno bijela lepršava mini suknja s volanima i čipkastim detaljima, koja je savršeno istaknula njezine vitke, preplanule noge.

Gornji dio stajlinga tvori heklani crop top u maslinasto-sivoj nijansi s valovitim rubom, ispod kojeg se diskretno nazire trendi kupaći kostim s leopard uzorkom. Ovaj spoj tekstura i uzoraka dao je cijelom outfitu dozu 'boho' elegancije koja je apsolutni hit sezone.

Valentina, Gospodin Savršeni
Valentina, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Manekensko poziranje i retromanija

Ipak, osim same garderobe, ono što najviše plijeni pažnju na fotografijama jest Valentinin prirodni šarm i samopouzdanje kojim zrači pred objektivom. Cijeli je look zaokružila retro mačkastim sunčanim naočalama s bijelim okvirom u stilu 60-ih te dugom, bujnom valovitom kosom djelomično podignutom u polurep.

Bilo da pozira uz osunčani zid po kojem padaju sjene mediteranskog bilja ili šeta uz morsku obalu dok se u pozadini nazire zalazak sunca, Valentina izgleda poput pravog modela s naslovnica prestižnih modnih časopisa.

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