Ljetna kombinacija bez greške: Valentina iz 'Gospodina Savršenog' u bijeloj mini suknji izgleda senzacionalno

Da joj tople ljetne dane ništa ne može pokvariti i da s lakoćom diktira ljetne trendove, bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni', Valentina Violić, dokazala je najnovijom serijom fotografija na svom Instagram profilu. Njezino najnovije izdanje izmamilo je uzdahe brojnih pratitelja, a mnogi su se složili u jednom – Valentina izgleda kao da je upravo sišla s modne piste.
Ljetna kombinacija bez greške
Za opuštene ljetne trenutke uz obalu, Valentina je složila stajling koji spaja opuštenost, seksepil i profinjeni ljetni šik. Zvijezda kombinacije svakako je snježno bijela lepršava mini suknja s volanima i čipkastim detaljima, koja je savršeno istaknula njezine vitke, preplanule noge.
Gornji dio stajlinga tvori heklani crop top u maslinasto-sivoj nijansi s valovitim rubom, ispod kojeg se diskretno nazire trendi kupaći kostim s leopard uzorkom. Ovaj spoj tekstura i uzoraka dao je cijelom outfitu dozu 'boho' elegancije koja je apsolutni hit sezone.
Manekensko poziranje i retromanija
Ipak, osim same garderobe, ono što najviše plijeni pažnju na fotografijama jest Valentinin prirodni šarm i samopouzdanje kojim zrači pred objektivom. Cijeli je look zaokružila retro mačkastim sunčanim naočalama s bijelim okvirom u stilu 60-ih te dugom, bujnom valovitom kosom djelomično podignutom u polurep.
Bilo da pozira uz osunčani zid po kojem padaju sjene mediteranskog bilja ili šeta uz morsku obalu dok se u pozadini nazire zalazak sunca, Valentina izgleda poput pravog modela s naslovnica prestižnih modnih časopisa.