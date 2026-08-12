Ljetna kombinacija bez greške: Valentina iz 'Gospodina Savršenog' u bijeloj mini suknji izgleda senzacionalno

Da joj tople ljetne dane ništa ne može pokvariti i da s lakoćom diktira ljetne trendove, bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' , Valentina Violić , dokazala je najnovijom serijom fotografija na svom Instagram profilu. Njezino najnovije izdanje izmamilo je uzdahe brojnih pratitelja, a mnogi su se složili u jednom – Valentina izgleda kao da je upravo sišla s modne piste.

Za opuštene ljetne trenutke uz obalu, Valentina je složila stajling koji spaja opuštenost, seksepil i profinjeni ljetni šik. Zvijezda kombinacije svakako je snježno bijela lepršava mini suknja s volanima i čipkastim detaljima, koja je savršeno istaknula njezine vitke, preplanule noge.

Gornji dio stajlinga tvori heklani crop top u maslinasto-sivoj nijansi s valovitim rubom, ispod kojeg se diskretno nazire trendi kupaći kostim s leopard uzorkom. Ovaj spoj tekstura i uzoraka dao je cijelom outfitu dozu 'boho' elegancije koja je apsolutni hit sezone.