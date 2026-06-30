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Gospodin Savršeni

Ljetni odmor i savršen ten: Barbara iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Grčkoj u društvu još jedne kandidatkinje showa

Bivša kandidatkinja četvrte sezone 'Gospodina Savršenog' pokazala je fantastičnu figuru i ljetnu kombinaciju kojom je u potpunosti osvojila društvene mreže

RTL.hr
30.06.2026 21:30

Barbara Mandarić, koja je gledateljima ostala u sjećanju kao jedna od favoritkinja četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni' i tadašnja miljenica Miloša Mićevića, trenutno uživa na ljetovanju u Grčkoj. Barbara na ovom putovanju nije sama; društvo joj pravi još jedna bivša kandidatkinja iz iste sezone, Laura Prgomet. Djevojke su u showu očito razvile blisko prijateljstvo koje uspješno održavaju i nakon gašenja kamera.

Barbara i Laura, Gospodin Savršeni
Barbara i Laura, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Atraktivno ljetno izdanje

Na fotografijama s odmora, Barbara pozira uz obalu u ležernoj, ali iznimno atraktivnoj ljetnoj kombinaciji. Odabrala je klasični crni gornji dio kupaćeg kostima koji kombinira sa širokim, lepršavim bijelim hlačama visokog struka. Cijeli look za tople ljetne dane upotpunila je zlatnim detaljima i sunčanim naočalama.

Barbara, Gospodin Savršeni
Barbara, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Grčke plaže i savršen ten

Bivša kandidatkinja popularnog realityja iskoristila je bijeg na more kako bi osunčala liniju, a u prvom planu na njezinoj objavi su besprijekoran ljetni ten i istaknuta figura. Djevojke redovito dijele trenutke s grčkih plaža i luksuznih lokacija, pokazujući kako izgleda njihov idealan ljetni odmor daleko od domaće svakodnevice.

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