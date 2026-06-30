Ljetni odmor i savršen ten: Barbara iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Grčkoj u društvu još jedne kandidatkinje showa

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Barbara Mandarić, koja je gledateljima ostala u sjećanju kao jedna od favoritkinja četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni' i tadašnja miljenica Miloša Mićevića, trenutno uživa na ljetovanju u Grčkoj. Barbara na ovom putovanju nije sama; društvo joj pravi još jedna bivša kandidatkinja iz iste sezone, Laura Prgomet. Djevojke su u showu očito razvile blisko prijateljstvo koje uspješno održavaju i nakon gašenja kamera.

icon-expand Barbara i Laura, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Atraktivno ljetno izdanje

Na fotografijama s odmora, Barbara pozira uz obalu u ležernoj, ali iznimno atraktivnoj ljetnoj kombinaciji. Odabrala je klasični crni gornji dio kupaćeg kostima koji kombinira sa širokim, lepršavim bijelim hlačama visokog struka. Cijeli look za tople ljetne dane upotpunila je zlatnim detaljima i sunčanim naočalama.

icon-expand Barbara, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Grčke plaže i savršen ten