Ljetni odmor i savršen ten: Barbara iz 'Gospodina Savršenog' uživa u Grčkoj u društvu još jedne kandidatkinje showa

Barbara Mandarić, koja je gledateljima ostala u sjećanju kao jedna od favoritkinja četvrte sezone showa 'Gospodin Savršeni' i tadašnja miljenica Miloša Mićevića, trenutno uživa na ljetovanju u Grčkoj. Barbara na ovom putovanju nije sama; društvo joj pravi još jedna bivša kandidatkinja iz iste sezone, Laura Prgomet. Djevojke su u showu očito razvile blisko prijateljstvo koje uspješno održavaju i nakon gašenja kamera.
Atraktivno ljetno izdanje
Na fotografijama s odmora, Barbara pozira uz obalu u ležernoj, ali iznimno atraktivnoj ljetnoj kombinaciji. Odabrala je klasični crni gornji dio kupaćeg kostima koji kombinira sa širokim, lepršavim bijelim hlačama visokog struka. Cijeli look za tople ljetne dane upotpunila je zlatnim detaljima i sunčanim naočalama.
Grčke plaže i savršen ten
Bivša kandidatkinja popularnog realityja iskoristila je bijeg na more kako bi osunčala liniju, a u prvom planu na njezinoj objavi su besprijekoran ljetni ten i istaknuta figura. Djevojke redovito dijele trenutke s grčkih plaža i luksuznih lokacija, pokazujući kako izgleda njihov idealan ljetni odmor daleko od domaće svakodnevice.