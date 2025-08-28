Ljeto bez majice! Miloš iz 'Gospodina Savršenog' još jednom pokazao savršeno isklesano tijelo i zaludio obožavatelje

'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović ponovno je zagolicao maštu svojih pratitelja. Nakon što je tijekom ljeta često dijelio fotografije bez majice, sada je otišao korak dalje – na Instagramu je objavio izazovnu fotku na kojoj pozira na kauču, odjeven samo u hlače.

Ljeto mu je, sudeći prema objavama, bilo itekako uzbudljivo. Miloš je neumorno putovao obalom i pokazivao svoje avanture iz gotovo svakog kutka Hrvatske – od Vira, Opatije i Makarske, preko Pule i Splita, pa sve do Hvara i Brača.

Podsjetimo, u showu 'Gospodin Savršeni' Miloš je odabrao Maidu, no njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, pa se danas čini da uživa u solo avanturama.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.