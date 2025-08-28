Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt
TV raspored Extra video
Život na vagi FON Farma Sjene prošlosti Ljubav je na selu
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Ljeto bez majice! Miloš iz 'Gospodina Savršenog' još jednom pokazao savršeno isklesano tijelo i zaludio obožavatelje

'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović ponovno je zagolicao maštu svojih pratitelja

RTL.hr
28.08.2025 10:20

'Gospodin Savršeni' Miloš Mićović ponovno je zagolicao maštu svojih pratitelja. Nakon što je tijekom ljeta često dijelio fotografije bez majice, sada je otišao korak dalje – na Instagramu je objavio izazovnu fotku na kojoj pozira na kauču, odjeven samo u hlače.

Ljeto mu je, sudeći prema objavama, bilo itekako uzbudljivo. Miloš je neumorno putovao obalom i pokazivao svoje avanture iz gotovo svakog kutka Hrvatske – od Vira, Opatije i Makarske, preko Pule i Splita, pa sve do Hvara i Brača.

Podsjetimo, u showu 'Gospodin Savršeni' Miloš je odabrao Maidu, no njihova ljubavna priča nije dugo potrajala, pa se danas čini da uživa u solo avanturama.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

Miloš Mićović Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Šime Elez ponovno u Grčkoj! 'Unutar 365 dana evo me opet u istoj zemlji, ali na različitim mukama'

Moglo bi te zanimati

'Gospoda Savršeni' Miloš i Šime ponovno u akciji! Zajedno uživali u Splitu i izazvali pravu senzaciju na Instagramu

Miloševo ljeto nema kraja! 'Gospodin Savršeni' ponovno uživa na Viru gdje je pokazao savršeno isklesano tijelo i preplanuli ten

Miloševa ljetna avantura po Jadranu: Nema gdje ga nema!

Kakav pogled! 'Gospodin Savršeni' Miloš pokazao isklesano tijelo na odmoru u Opatiji

Miloš za RTL.hr iskreno o ljubavi i ljetnim avanturama: 'Želim obitelj, a djeca se ne prave baš s bilo kim'

Miloš i Šime dobili su konkurenciju - Slovenca Borisa iz 'Love Islanda': Tko je vaš favorit?