Ljeto iz snova! Helena iz 'Gospodina Savršenog' uživa u glamuroznom Monaku

Finalistica RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Helena Batalija nastavlja svoju ljetnu avanturu na Azurnoj obali. Nakon što je pratiteljima pokazala čarobni Èze Village, sada se javila iz jedne od najpoznatijih svjetskih luksuznih destinacija - Monaka.
Pozirala uz pogled na luksuznu marinu
Helena je podijelila fotografiju na kojoj pozira u elegantnoj modnoj kombinaciji - svijetlom topu i crnoj mini suknji. Fotografirala se u večernjim satima s pogledom na monašku marinu ispunjenu luksuznim jahtama, dok su svjetla grada stvorila poseban ugođaj.
Nastavlja istraživati Azurnu obalu
Helena posljednjih dana uživa na francuskoj rivijeri, a pratitelje redovito vodi na najljepše lokacije. Nakon posjeta slikovitom srednjovjekovnom gradiću Èze Village, njezina sljedeća postaja bio je glamurozni Monako, sinonim za luksuz, prestiž i impresivne jahte.
Putovanja su postala njezina svakodnevica
Nakon sudjelovanja u RTL-ovu showu 'Gospodin Savršeni', Helena je ostala vrlo aktivna na društvenim mrežama. Ovoga ljeta obišla je niz atraktivnih destinacija - od Azurne obale do Sjedinjenih Američkih Država, gdje je posjetila San Francisco i bodrila hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu.