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Gospodin Savršeni

Ljeto iz snova na Braču: Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' ne prestaju uživati u romantici i suncu

Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' ne prestaju uživati u ljetu

RTL.hr
27.07.2026 11:00

Iako je show 'Gospodin Savršeni' završio, ljubav između Kaje i Karla očito cvjeta, a to najbolje dokazuju njihove najnovije objave s mora. Par se trenutačno nalazi na Braču, gdje već cijeli ovaj mjesec uživaju u ljetu, romantici i neraskidivoj povezanosti.

Kaja, Gospodin Savršeni
Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kaja i Karlo su postali sinonim za sreću i opuštenost, a njihovi pratitelji na društvenim mrežama s oduševljenjem prate svaki njihov korak. Fotografije i videa s plaže, restorana i šetnji uz more svjedoče o tome koliko su zaljubljeni i koliko uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni
Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, Karlo i Kaja upoznali su se u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', a kemija je između njih bila vidljiva od prvog trenutka. U showu su razmjenjivali poljupce i romantične trenutke, a Karlo je posljednju ružu dao upravo Kaji. Nakon showa, par je počeo živjeti zajedno, a Kaja se zbog njega s Tenerifa preselila u Zagreb.

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