Ljeto iz snova na Braču: Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' ne prestaju uživati u romantici i suncu

Iako je show 'Gospodin Savršeni' završio, ljubav između Kaje i Karla očito cvjeta, a to najbolje dokazuju njihove najnovije objave s mora. Par se trenutačno nalazi na Braču, gdje već cijeli ovaj mjesec uživaju u ljetu, romantici i neraskidivoj povezanosti.
Kaja i Karlo su postali sinonim za sreću i opuštenost, a njihovi pratitelji na društvenim mrežama s oduševljenjem prate svaki njihov korak. Fotografije i videa s plaže, restorana i šetnji uz more svjedoče o tome koliko su zaljubljeni i koliko uživaju u svakom zajedničkom trenutku.
Podsjetimo, Karlo i Kaja upoznali su se u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', a kemija je između njih bila vidljiva od prvog trenutka. U showu su razmjenjivali poljupce i romantične trenutke, a Karlo je posljednju ružu dao upravo Kaji. Nakon showa, par je počeo živjeti zajedno, a Kaja se zbog njega s Tenerifa preselila u Zagreb.