Ljeto iz snova na Braču: Kaja i Karlo iz 'Gospodina Savršenog' ne prestaju uživati u romantici i suncu

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Iako je show 'Gospodin Savršeni' završio, ljubav između Kaje i Karla očito cvjeta, a to najbolje dokazuju njihove najnovije objave s mora. Par se trenutačno nalazi na Braču, gdje već cijeli ovaj mjesec uživaju u ljetu, romantici i neraskidivoj povezanosti.

icon-expand Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Kaja i Karlo su postali sinonim za sreću i opuštenost, a njihovi pratitelji na društvenim mrežama s oduševljenjem prate svaki njihov korak. Fotografije i videa s plaže, restorana i šetnji uz more svjedoče o tome koliko su zaljubljeni i koliko uživaju u svakom zajedničkom trenutku.

icon-expand Karlo i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram