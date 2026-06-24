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Gospodin Savršeni

Ljeto je njezino godišnje doba! Iako više nije ne Tenerifima, Kaja iz 'Gospodina Savršenog' jedva je dočekala ljeto

Kaja iz showa 'Gospodin Savršeni' ovog ljeta privlači pažnju svojim opuštenim, sunčanim stilom. Na društvenim mrežama često objavljuje fotografije u badićima i laganim ljetnim haljinama koje redovito oduševljavaju njezine pratitelje

RTL.hr
24.06.2026 07:00

Jednom prilikom otkrila je i da joj "nikad nije vruće" te da istinski uživa u suncu i toplim danima, što i ne čudi s obzirom na njezin životni put.

Kaja je, naime, porijeklom iz Slovenije, a godinama je živjela na sunčanim Tenerifima, gdje je radila kao instruktorica surfanja i svakodnevno bila okružena morem i valovima.

Nakon sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom', zbog ljubavi se preselila u Zagreb, gdje sada uživa u novom životnom poglavlju. Ovo je ujedno i njezino prvo zajedničko ljeto s Karlom, s kojim, čini se, u potpunosti uživa u toplim danima i opuštenoj atmosferi.

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