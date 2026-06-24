Ljeto je njezino godišnje doba! Iako više nije ne Tenerifima, Kaja iz 'Gospodina Savršenog' jedva je dočekala ljeto

Jednom prilikom otkrila je i da joj "nikad nije vruće" te da istinski uživa u suncu i toplim danima, što i ne čudi s obzirom na njezin životni put.

Kaja je, naime, porijeklom iz Slovenije, a godinama je živjela na sunčanim Tenerifima, gdje je radila kao instruktorica surfanja i svakodnevno bila okružena morem i valovima.

Nakon sudjelovanja u 'Gospodinu Savršenom', zbog ljubavi se preselila u Zagreb, gdje sada uživa u novom životnom poglavlju. Ovo je ujedno i njezino prvo zajedničko ljeto s Karlom, s kojim, čini se, u potpunosti uživa u toplim danima i opuštenoj atmosferi.