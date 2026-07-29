Ljeto joj savršeno stoji! Helena iz 'Gospodina Savršenog' niže nezaboravne uspomene diljem svijeta

Na Instagramu je podijelila selfie snimljen pred ogledalom. Helena je pozirala u upečatljivoj crvenoj prozračnoj bluzi, tamnim sunčanim naočalama i s velikom platnenom torbom preko ramena, dok je cijeli ljetni look upotpunila jednostavnim nakitom i zalizanom frizurom.
Ljeto ispunjeno putovanjima
Ovo nije prvi put da Helena svojim pratiteljima pokazuje djeliće ljetnih avantura. Posljednjih mjeseci obišla je brojne atraktivne destinacije, a na društvenim mrežama redovito dijeli prizore s putovanja.
Tako je uživala na francuskoj Azurnoj obali, gdje je posjetila slikoviti Èze Village, jedan od najpoznatijih srednjovjekovnih gradića na rivijeri. Nakon toga pratiteljima se javila i iz San Francisca, gdje je nastavila svoju američku avanturu.
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: Instagram
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: RTL
- FOTO: Instagram
Bodrila Vatrene na Svjetskom prvenstvu
Tijekom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama Helena nije propustila ni priliku podržati hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. Dijelila je atmosferu s tribina i pokazala kako navija za Vatrene, što je među njezinim pratiteljima izazvalo brojne pozitivne reakcije.
Fotografije s putovanja, gradske šetnje i ljetni modni odabiri samo su dio sadržaja koji redovito objavljuje, a čini se da joj je ovo ljeto jedno od najaktivnijih dosad.