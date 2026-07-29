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Gospodin Savršeni

Ljeto joj savršeno stoji! Helena iz 'Gospodina Savršenog' niže nezaboravne uspomene diljem svijeta

Finalistica RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' posljednjih tjedana ne prestaje oduševljavati pratitelje fotografijama sa svojih putovanja, a najnovijom objavom ponovno je privukla brojne poglede

RTL.hr
29.07.2026 08:00

Na Instagramu je podijelila selfie snimljen pred ogledalom. Helena je pozirala u upečatljivoj crvenoj prozračnoj bluzi, tamnim sunčanim naočalama i s velikom platnenom torbom preko ramena, dok je cijeli ljetni look upotpunila jednostavnim nakitom i zalizanom frizurom.

Ljeto ispunjeno putovanjima

Ovo nije prvi put da Helena svojim pratiteljima pokazuje djeliće ljetnih avantura. Posljednjih mjeseci obišla je brojne atraktivne destinacije, a na društvenim mrežama redovito dijeli prizore s putovanja.

Tako je uživala na francuskoj Azurnoj obali, gdje je posjetila slikoviti Èze Village, jedan od najpoznatijih srednjovjekovnih gradića na rivijeri. Nakon toga pratiteljima se javila i iz San Francisca, gdje je nastavila svoju američku avanturu.

Bodrila Vatrene na Svjetskom prvenstvu

Tijekom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama Helena nije propustila ni priliku podržati hrvatsku reprezentaciju na Svjetskom prvenstvu. Dijelila je atmosferu s tribina i pokazala kako navija za Vatrene, što je među njezinim pratiteljima izazvalo brojne pozitivne reakcije.

Fotografije s putovanja, gradske šetnje i ljetni modni odabiri samo su dio sadržaja koji redovito objavljuje, a čini se da joj je ovo ljeto jedno od najaktivnijih dosad.

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