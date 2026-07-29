Ljeto joj savršeno stoji! Helena iz 'Gospodina Savršenog' niže nezaboravne uspomene diljem svijeta

Na Instagramu je podijelila selfie snimljen pred ogledalom. Helena je pozirala u upečatljivoj crvenoj prozračnoj bluzi, tamnim sunčanim naočalama i s velikom platnenom torbom preko ramena, dok je cijeli ljetni look upotpunila jednostavnim nakitom i zalizanom frizurom.

Ovo nije prvi put da Helena svojim pratiteljima pokazuje djeliće ljetnih avantura. Posljednjih mjeseci obišla je brojne atraktivne destinacije, a na društvenim mrežama redovito dijeli prizore s putovanja.

Tako je uživala na francuskoj Azurnoj obali, gdje je posjetila slikoviti Èze Village, jedan od najpoznatijih srednjovjekovnih gradića na rivijeri. Nakon toga pratiteljima se javila i iz San Francisca, gdje je nastavila svoju američku avanturu.