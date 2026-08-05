Ljeto u metropoli ili na obali? Ana iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke s dečkom i otkrila svoju ljetnu formulu

Ana Kolinger objavila je seriju fotografija i videoisječaka koji prikazuju kako provodi vruće dane - bilo da je riječ o šetnji zagrebačkim zelenilom ili opuštanju uz tirkizno more.
Uz kratak i jasan opis:
"Ljeto u Zagrebu vs na moru"
Zagrebački parkovi, slamnati šešir i urbani stil
Prvi dio objave posvećen je ljetu u glavnom gradu. Ana je pokazala kako zagrebačke vrućine lakše podnosi u hladu parkova i na zelenim travnjacima.
Oduševila je svoje pratitelje ležernim, ali iznimno stiliziranim modnim kombinacijama - laganim smeđim hlačama širokog kroja, bijeloj zavezanoj košulji, nezaobilaznim sunčanim naočalama i velikom slamnatom šeširu koji joj daje pravi ljetni šarm. Iz priloženih fotografija jasno je da joj u gradskim šetnjama prirodom društvo pravi i njezin dečko, s kojim hvata zrake sunca daleko od gradske vreve.
Morska idila i tirkizni valovi
Naravno, ljeto ne bi bilo potpuno bez odlaska na obalu. U drugom dijelu objave Ana se prebacila u morsko izdanje - pozirajući uz kristalno čisto more u bijelom bikiniju i crnom prozirnom ogrtaču s čipkastim detaljima. Zaraznim osmijehom i opuštenim stavom pokazala je da joj morski zrak i šum valova ipak pružaju onaj posebni, ljetni zen.
Bilo da uživa na zagrebačkoj travi ili na morskim stijenama, bivša reality zvijezda još je jednom dokazala da zna kako izvući najbolje od svakog ljetnog dana!