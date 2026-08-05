Ljeto u metropoli ili na obali? Ana iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke s dečkom i otkrila svoju ljetnu formulu

Ana Kolinger objavila je seriju fotografija i videoisječaka koji prikazuju kako provodi vruće dane - bilo da je riječ o šetnji zagrebačkim zelenilom ili opuštanju uz tirkizno more.

Prvi dio objave posvećen je ljetu u glavnom gradu. Ana je pokazala kako zagrebačke vrućine lakše podnosi u hladu parkova i na zelenim travnjacima.

Oduševila je svoje pratitelje ležernim, ali iznimno stiliziranim modnim kombinacijama - laganim smeđim hlačama širokog kroja, bijeloj zavezanoj košulji, nezaobilaznim sunčanim naočalama i velikom slamnatom šeširu koji joj daje pravi ljetni šarm. Iz priloženih fotografija jasno je da joj u gradskim šetnjama prirodom društvo pravi i njezin dečko, s kojim hvata zrake sunca daleko od gradske vreve.