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Gospodin Savršeni

Ljeto u metropoli ili na obali? Ana iz 'Gospodina Savršenog' objavila fotke s dečkom i otkrila svoju ljetnu formulu

Bivša natjecateljica popularnog showa 'Gospodin Savršeni', Ana Kolinger, ove sezone maksimalno koristi sve čari toplih mjeseci

RTL.hr
05.08.2026 13:00

Ana Kolinger objavila je seriju fotografija i videoisječaka koji prikazuju kako provodi vruće dane - bilo da je riječ o šetnji zagrebačkim zelenilom ili opuštanju uz tirkizno more.

Uz kratak i jasan opis:

"Ljeto u Zagrebu vs na moru"

Zagrebački parkovi, slamnati šešir i urbani stil

Prvi dio objave posvećen je ljetu u glavnom gradu. Ana je pokazala kako zagrebačke vrućine lakše podnosi u hladu parkova i na zelenim travnjacima.

Oduševila je svoje pratitelje ležernim, ali iznimno stiliziranim modnim kombinacijama - laganim smeđim hlačama širokog kroja, bijeloj zavezanoj košulji, nezaobilaznim sunčanim naočalama i velikom slamnatom šeširu koji joj daje pravi ljetni šarm. Iz priloženih fotografija jasno je da joj u gradskim šetnjama prirodom društvo pravi i njezin dečko, s kojim hvata zrake sunca daleko od gradske vreve.

Ana Kolinger, Gospodin Savršeni
Ana Kolinger, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Morska idila i tirkizni valovi

Naravno, ljeto ne bi bilo potpuno bez odlaska na obalu. U drugom dijelu objave Ana se prebacila u morsko izdanje - pozirajući uz kristalno čisto more u bijelom bikiniju i crnom prozirnom ogrtaču s čipkastim detaljima. Zaraznim osmijehom i opuštenim stavom pokazala je da joj morski zrak i šum valova ipak pružaju onaj posebni, ljetni zen.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Bilo da uživa na zagrebačkoj travi ili na morskim stijenama, bivša reality zvijezda još je jednom dokazala da zna kako izvući najbolje od svakog ljetnog dana!

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