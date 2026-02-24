Emisije
Ljubav na prvi pogled? Jedna kandidatkinja više nema dilemu: 'Ja sam izabrala Petra, tu je kraj priče'

U showu 'Gospodin Savršeni' napetost raste kako se dinamika u vili mijenja i sigurnost na koju su djevojke navikle više ne djeluje tako čvrsto. Nova situacija otvara prostor za preispitivanje osjećaja, ali i taktika

RTL.hr
24.02.2026 09:00

Dok neke kandidatkinje razmišljaju o novim mogućnostima i promjeni smjera, jedna od njih ostaje čvrsta u svojoj odluci. Bez zadrške poručuje: "Ja sam izabrala Petra, tu je kraj priče."

Ne skriva da je njezina odluka konačna i da nema namjeru kalkulirati. "Što ću se muvati s jednim pa drugim? Na što to sliči", jasno daje do znanja da za nju dileme nema.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ostatak djevojaka pomno promatra razvoj situacije, a jedna od njih kratko komentira: "Kod nje je to ljubav na prvi pogled. Ona je vidjela Petra i tu je kraj priče."

O kojoj djevojci je riječ?

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

