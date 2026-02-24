Ljubav na prvi pogled? Jedna kandidatkinja više nema dilemu: 'Ja sam izabrala Petra, tu je kraj priče'

Dok neke kandidatkinje razmišljaju o novim mogućnostima i promjeni smjera, jedna od njih ostaje čvrsta u svojoj odluci. Bez zadrške poručuje: "Ja sam izabrala Petra, tu je kraj priče."

Ne skriva da je njezina odluka konačna i da nema namjeru kalkulirati. "Što ću se muvati s jednim pa drugim? Na što to sliči", jasno daje do znanja da za nju dileme nema.