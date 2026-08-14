Ljubavna idila na našem najsunčanijem otoku: Ana iz 'Gospodina Savršenog' pronašla savršenu uvalu za bijeg s dečkom

Nakon obilaska raznih morskih destinacija, Ana Kolinger je sa svojom jačom polovicom pronašla je savršenu ljetnu oazu na otoku Hvaru, daleko od gradske gužve i znatiželjnih pogleda.
Skrivena uvala, tirkizno more i mir u hladu borova
Na svojim najnovijim objavama na Instagramu, Ana je pokazala kako izgleda njezin raj na Zemlji. Zaljubljeni par pronašao je tihu, skrivenu šljunčanu uvalu okruženu gustim borovima i kristalno čistim, tirkiznim morem.
Dok je njezin dečko opušteno uživao uz samu obalu i pripremamo se za osvježenje u moru, Ana je iskoristila priliku za stvaranje još jedne besprijekorne ljetne fotografije u hladu hvarskih borova.
Besprijekorna linija i opušten ljetni stil
Ana je pozirala na stijeni u klasičnom crnom bikiniju i laganoj, kremastoj marami omotanoj oko struka. Cijeli "look" upotpunila je sunčanim naočalama i minimalističkim nakitom, pri čemu je još jednom potvrdila svoju titulu jedne od najprirodnijih i najatraktivnijih bivših kandidatkinja popularnog showa.
Spoj netaknute prirode, mirisa borova, čistog mora i najdražeg društva pokazao se kao Anina dobitna kombinacija za punjenje baterija. Sudeći po fotografijama, bivša reality zvijezda proživljava svoje najsretnije ljeto, a njezina hvarska oaza zaista ostavlja bez daha!