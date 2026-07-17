Ljubavna priča iz 'Gospodina Savršenog' je gotova, a pratitelji tješe Anastasiju: 'Samo hrabro dalje, pozitivno'

Nakon što joj je profil jedno vrijeme bio deaktiviran, Anastasia ga je ponovno vratila u funkciju i odmah podijelila predivne ljetne kadrove iz mora. Njezine najnovije fotografije u kupaćem kostimu u rekordnom su roku privukle pažnju i pokrenule lavinu komentara na njezinom profilu.

Kratka pauza od društvenih mreža očito joj je dobro došla, a njezina najnovija morska objava ostavila je pratitelje bez daha. Ispod fotografija odmah su se zaredali komplimenti na račun njezinog izgleda, a obožavatelji nisu skrivali uzbuđenje što je ponovno aktivna na Instagramu. Mnogi su odmah istaknuli da je ona uistinu posebna te su je u komentarima nazvali kraljicom koja se konačno vratila. Drugi su dodali kako je predivna i savršena žena koju je bio užitak pratiti.

Njezina najnovija ljetna fotografija ostavila je pratitelje bez daha, a komentari ispod objave odmah su se užarili od komplimenata. Obožavatelji nisu štedjeli riječi hvale, a mnogi su se odmah prisjetili njezine prepoznatljive ljepote i karizme iz showa 'Gospodin Savršeni'.

"Anastasia je predivna!! Dok sam gledala Gospodin Savršeni samo ona mi zapala za oči. Ima nešto posebno energiju a i ona je prelijepa. Svaka haljina, sve joj stoji."

Neki su joj odmah poručili da ostane vjerna sebi i da ne obraća pažnju na komentare sa strane, hvaleći njezine najnovije kadrove s mora.

"Budi dosljedna sebi kao što si bila do sada. Fotke su genijalne"