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Gospodin Savršeni

Ljubavna priča iz 'Gospodina Savršenog' je gotova, a pratitelji tješe Anastasiju: 'Samo hrabro dalje, pozitivno'

Anastasia Kaleb odlučila je prekinuti izbivanje s društvenih mreža i vratiti se u punom sjaju

RTL.hr
17.07.2026 07:00

Nakon što joj je profil jedno vrijeme bio deaktiviran, Anastasia ga je ponovno vratila u funkciju i odmah podijelila predivne ljetne kadrove iz mora. Njezine najnovije fotografije u kupaćem kostimu u rekordnom su roku privukle pažnju i pokrenule lavinu komentara na njezinom profilu.

Obožavatelji oduševljeni povratkom

Kratka pauza od društvenih mreža očito joj je dobro došla, a njezina najnovija morska objava ostavila je pratitelje bez daha. Ispod fotografija odmah su se zaredali komplimenti na račun njezinog izgleda, a obožavatelji nisu skrivali uzbuđenje što je ponovno aktivna na Instagramu. Mnogi su odmah istaknuli da je ona uistinu posebna te su je u komentarima nazvali kraljicom koja se konačno vratila. Drugi su dodali kako je predivna i savršena žena koju je bio užitak pratiti.

Anastasia Kaleb, Gospodin Savršeni
Anastasia Kaleb, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Vratila se u punom sjaju

Njezina najnovija ljetna fotografija ostavila je pratitelje bez daha, a komentari ispod objave odmah su se užarili od komplimenata. Obožavatelji nisu štedjeli riječi hvale, a mnogi su se odmah prisjetili njezine prepoznatljive ljepote i karizme iz showa 'Gospodin Savršeni'.

"Anastasia je predivna!! Dok sam gledala Gospodin Savršeni samo ona mi zapala za oči. Ima nešto posebno energiju a i ona je prelijepa. Svaka haljina, sve joj stoji."

Neki su joj odmah poručili da ostane vjerna sebi i da ne obraća pažnju na komentare sa strane, hvaleći njezine najnovije kadrove s mora.

"Budi dosljedna sebi kao što si bila do sada. Fotke su genijalne"

Anastasia Kaleb, Gospodin Savršeni
Anastasia Kaleb, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ipak, najviše pažnje privlače komentari u kojima pratitelji pokazuju nevjerojatno suosjećanje i empatiju s njezinom trenutnom životnom situacijom. Umjesto zadiranja u privatnost, poslali su joj gomilu ljubavi i toplih želja za dane koji dolaze.

"Prelijepa, čak ti sjeta i tuga u pogledu daje nešto posebno. Budi ponosna, budi jaka, budi sretna"

"Zagrljaj tebi draga djevojka, čuvaj svoje srce, pazi ga i mazi."

"Samo hrabro dalje, pozitivno."

Iz ovih je reakcija potpuno jasno da, bez obzira na ljubavni brodolom koji je doživjela, Anastasia iza sebe ima golemu i snažnu bazu ljudi koji joj drže leđa i žele joj isključivo sreću u novom životnom poglavlju.

anastasia gospodin savršeni anastasia kaleb
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