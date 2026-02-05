Ljubomora na foto sessionu! Smiljana pomaknula Maju od Petra: 'Oprostite, ja sam malo agresivna i posesivna'

Dok su se Petar, Maja, Smiljana i Maša pozirali za kamere, atmosfera je postala napeta. Smiljana se nije ustručavala pomaknuti Maju od Petra, uz iskrenu izjavu: "Oprostite, ja sam malo agresivna i posesivna." Njezin iznenadni potez izazvao je osmijehe, ali i začuđene poglede među ostalim djevojkama.
Petar nije ostao dužan: "Nemojte joj samo vodu dati, ako joj date bit će problema", našalio se, aludirajući na neugodnu situaciju s prvog cocktail-partyja kada ga je Miljana polila vodom.
Iako je napetost bila očita, Petar je prema Smiljani bio iskren: "Malo se više otvorila i imao sam priliku da je bolje upoznam. Stvarno je ugodna djevojka", zaključio je, ostavljajući još više prostora za nagađanja o njegovim stvarnim osjećajima prema Smiljani i ostatku djevojaka.
