Ljubomora u vili sve je veća, a neke djevojke dodatno potpaljuju vatru: 'Totalno je nebitna i ne zanima ga'

U 'Gospodinu Savršenom' timova više nema i djevojke su svjesne da je sada sve moguće. I dok su neke sigurne u svoje osjećaje prema Savršenima koji su im isprva dodijeljeni", druge su jedva dočekale promjenu pravila i priliku da bolje upoznaju i onog drugog

Odabir Savršenih glavna je tema u vili i cure na svakom koraku razglabaju tko se kome sviđa, a tko taktizira. Oni koji su pričali o poštenju proteklih mjesec dana, sad žele sjesti na dva stolca", smatraju neke cure. Sad je opći kaos, bit ću iskrena! Puno cura koje su ranije bile prijateljice sad se boje, svatko na svakog reži, trenutno je takva situacija", poručila je Tena.

Tena, Gospodin Savršeni

U vilu stižu nova pisma jer vrijeme je za spojeve jedan na jedan. Svaka djevojka itekako želi vrijeme s Karlom i Petrom, no u pismu su samo dva imena. Ovaj put odabir je pao na djevojke koje možda nisu u prvome planu, no itekako imaju želju probuditi ljubavne iskrice. Misteriozna igra i modno putovanje kroz vrijeme donijet će puno smijeha i pokoje priznanje, no je li to dovoljno i za osvajanje ruža?

Gospodin Savršeni

Dan će se završiti novim cocktail-partyjem, a svi će jedva čekati dojmove sa spoja. Jedna će se djevojka vratiti posebno inspirirana i odlučna ostalima ispričati koliko je uživala. Obožavam osjećaj! Svi gledaju u mene i neka gledaju, imaju što vidjeti", poručit će pa se odmah glasno pohvaliti kako još uvijek miriše na svog Gospodina Savršenog.

Gospodin Savršeni