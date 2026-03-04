Emisije
Gospodin Savršeni

Ljubomora u vili sve je veća, a neke djevojke dodatno potpaljuju vatru: 'Totalno je nebitna i ne zanima ga'

U 'Gospodinu Savršenom' timova više nema i djevojke su svjesne da je sada sve moguće. I dok su neke sigurne u svoje osjećaje prema Savršenima koji su im isprva dodijeljeni", druge su jedva dočekale promjenu pravila i priliku da bolje upoznaju i onog drugog

RTL.hr
04.03.2026 11:13

Odabir Savršenih glavna je tema u vili i cure na svakom koraku razglabaju tko se kome sviđa, a tko taktizira. Oni koji su pričali o poštenju proteklih mjesec dana, sad žele sjesti na dva stolca", smatraju neke cure.

Sad je opći kaos, bit ću iskrena! Puno cura koje su ranije bile prijateljice sad se boje, svatko na svakog reži, trenutno je takva situacija", poručila je Tena.

Tena, Gospodin Savršeni
Tena, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

U vilu stižu nova pisma jer vrijeme je za spojeve jedan na jedan. Svaka djevojka itekako želi vrijeme s Karlom i Petrom, no u pismu su samo dva imena. Ovaj put odabir je pao na djevojke koje možda nisu u prvome planu, no itekako imaju želju probuditi ljubavne iskrice.

Misteriozna igra i modno putovanje kroz vrijeme donijet će puno smijeha i pokoje priznanje, no je li to dovoljno i za osvajanje ruža?

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Dan će se završiti novim cocktail-partyjem, a svi će jedva čekati dojmove sa spoja. Jedna će se djevojka vratiti posebno inspirirana i odlučna ostalima ispričati koliko je uživala.

Obožavam osjećaj! Svi gledaju u mene i neka gledaju, imaju što vidjeti", poručit će pa se odmah glasno pohvaliti kako još uvijek miriše na svog Gospodina Savršenog.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Ona ga ne zanima, u to sam sto posto sigurna. Ne može me nitko uvjeriti u suprotno. Do jučer praktički nisam znala ni da postoji, totalno je nebitna", poručit će jedna kandidatkinja koja će sve slušati sa strane uz podsmijeh.

Tko se dobro zabavio, a tko je ljubomoran, pokazat će nova epizoda showa 'Gospodin Savršeni', večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna odmah na platformi Voyo.

Gospodin Savršeni

Neočekivani obrat u vili! Karlova favoritkinja odlučila dati šansu Petru: 'Privlačno je kad se muškarac bori za mene'

Gospodin Savršeni

Zlatni ključ izaziva kaos u vili! 'Veliko je to breme, teško bih ga prihvatila'

