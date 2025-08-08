Luda atmosfera! Stankica i Maida iz 'Gospodina Savršenog' zajedno partijale na festivalu

Pobjednice showa 'Gospodin Savršeni', Stankica iz treće i Maida iz četvrte sezone, sinoć su se sjajno zabavljale na Freshwave Festivalu u Banjoj Luci. Djevojke su dio atmosfere s partyja podijelile i na Instagramu, gdje su svojim objavama oduševile pratitelje.
Osim što ih povezuje sudjelovanje i pobjeda u reality showu, čini se da su Stankica i Maida razvile i prijateljski odnos. Stankica je nedavno objavila fotografije u zanosnoj smeđoj haljini otvorenih leđa, a upravo joj je Maida jedna od prvih komentirala objavu.
Podsjetimo, Stankica je nakon showa započela vezu s Tonijem, 'Gospodinom Savršenim' treće sezone, a par je čak planirao zajednički život. No, u listopadu 2023. godine objavljeno je da su prekinuli. Ni ljubavna priča između Maide i Miloša, 'Gospodina Savršenog' četvrte sezone, nije opstala, no Maida je ranije istaknula kako ne žali ni za čim.
Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.