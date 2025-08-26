Maida i Vanja šaljivo komentirale prepirku među kandidatkinjama 'Gospodina Savršenog': 'Čule smo da se bira najbolji duo'

Pobjednice posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', Maida i Vanja, našalile su se na nedavnu prepirku između Laure i Glorije te Barbare i Marinele

Pobjednice posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', Maida i Vanja, našalile su se na nedavnu prepirku između Laure i Glorije te Barbare i Marinele. Maida je na svom Instagram profilu objavila fotke s Vanjom uz opis: "Čule smo da se negdje bira najbolji duo, samo smo čule, nije da nas zanima."

Inače, Barbara i Marinela su od izlaska iz showa nerazdvojne. Njihova bliskost, zajedničke pustolovine i energija osigurale su im status najstabilnijeg dua koji je proizašao iz ove sezone. S druge strane, ni Glorija i Laura ne zaostaju. Njihovo prijateljstvo ostalo je jednako snažno, redovito se druže i izlaze, a jedan njihov zajednički video iz noćnog izlaska izazvao je pravu lavinu komentara. Laura je tada objavila story uz poruku: "E, ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali, da se ne lože ostali."

icon-expand Laura, Glorija FOTO: Instagram

Ubrzo se u priču uključila i Marinela, koja je Laurin story pretvorila u lekciju iz manifestacije. Objasnila je razliku između pozitivne afirmacije i poruka koje uključuju uspoređivanje i omalovažavanje drugih. Njezina objava privukla je veliku pažnju jer je istaknula koliko je važno fokusirati se na vlastiti uspjeh i energiju, bez potrebe za uspoređivanjem. Nakon toga reagirala je i Glorija, naglašavajući kako njihov story nije bio upućen nikome već samo izražavanje sreće što su ponovno zajedno. Dodala je i da ne planira nastavljati rasprave ni spuštati se na 'fejk robotske nivoe', jasno stavljajući točku na priču.

icon-expand Marinela FOTO: Instagram

Podsjetimo, Maidu je u finalu odabrao Miloš, dok je Šimino srce osvojila Vanja. Od završetka showa obje uživaju u aktivnom i uzbudljivom ljetu. Vanja je prvo boravila u Splitu, zatim otputovala na Cres u društvu misterioznog muškarca, dok je Maida, velika zaljubljenica u putovanja, obišla Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju, gdje je posjetila svjetski poznati festival Tomorrowland.