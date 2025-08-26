Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Život na vagi FON Farma Brak na prvu Sjene prošlosti Ljubav je na selu Večera za 5 RTL Danas RTL Direkt Uzlet gavrana
TV raspored Extra video
Obiteljske tajne Sjene prošlosti Superstar Ljubav je na selu Život na vagi RTL Danas RTL Direkt Stanje nacije
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Maida i Vanja šaljivo komentirale prepirku među kandidatkinjama 'Gospodina Savršenog': 'Čule smo da se bira najbolji duo'

Pobjednice posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', Maida i Vanja, našalile su se na nedavnu prepirku između Laure i Glorije te Barbare i Marinele

RTL.hr
26.08.2025 09:00

Pobjednice posljednje sezone showa 'Gospodin Savršeni', Maida i Vanja, našalile su se na nedavnu prepirku između Laure i Glorije te Barbare i Marinele. Maida je na svom Instagram profilu objavila fotke s Vanjom uz opis: "Čule smo da se negdje bira najbolji duo, samo smo čule, nije da nas zanima."

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Inače, Barbara i Marinela su od izlaska iz showa nerazdvojne. Njihova bliskost, zajedničke pustolovine i energija osigurale su im status najstabilnijeg dua koji je proizašao iz ove sezone. S druge strane, ni Glorija i Laura ne zaostaju. Njihovo prijateljstvo ostalo je jednako snažno, redovito se druže i izlaze, a jedan njihov zajednički video iz noćnog izlaska izazvao je pravu lavinu komentara. Laura je tada objavila story uz poruku: "E, ovo je jedini duo iz 'Gospodina Savršenog' koji žari i pali, da se ne lože ostali."

Laura, Glorija
Laura, Glorija FOTO: Instagram

Ubrzo se u priču uključila i Marinela, koja je Laurin story pretvorila u lekciju iz manifestacije. Objasnila je razliku između pozitivne afirmacije i poruka koje uključuju uspoređivanje i omalovažavanje drugih. Njezina objava privukla je veliku pažnju jer je istaknula koliko je važno fokusirati se na vlastiti uspjeh i energiju, bez potrebe za uspoređivanjem. Nakon toga reagirala je i Glorija, naglašavajući kako njihov story nije bio upućen nikome već samo izražavanje sreće što su ponovno zajedno. Dodala je i da ne planira nastavljati rasprave ni spuštati se na 'fejk robotske nivoe', jasno stavljajući točku na priču.

Marinela
Marinela FOTO: Instagram

Podsjetimo, Maidu je u finalu odabrao Miloš, dok je Šimino srce osvojila Vanja. Od završetka showa obje uživaju u aktivnom i uzbudljivom ljetu. Vanja je prvo boravila u Splitu, zatim otputovala na Cres u društvu misterioznog muškarca, dok je Maida, velika zaljubljenica u putovanja, obišla Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju, gdje je posjetila svjetski poznati festival Tomorrowland.

Prijavi se u novu sezonu showa 'Gospodin Savršeni'. Prijave su na linku.

Maida Vanja Laura Glorija Marinela Barbara Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni

Šime iz 'Gospodina Savršenog' podijelio anegdotu s rallyja: Doživio i malu nezgodu, ali nije odustao

Moglo bi te zanimati

Šime iz 'Gospodina Savršenog' podijelio anegdotu s rallyja: Doživio i malu nezgodu, ali nije odustao

'Gospoda Savršeni' Miloš i Šime ponovno u akciji! Zajedno uživali u Splitu i izazvali pravu senzaciju na Instagramu

Sarah iz 'Gospodina Savršenog' o prepirci kolegica iz showa: 'Uz dužno poštovanje, boli me briga. Jedva sam se svojih drama riješila'

ANKETA Glorija i Laura ili Marinela i Barbara – koji duo iz 'Gospodina Savršenog' vam je bolji?

Zaiskrilo među djevojkama iz 'Gospodina Savršenog'! Marinela pretvorila Laurin story u lekciju: 'Tko ne razumije, neka se vrati u osnovnu'

Barbara iz 'Gospodina Savršenog' podigla prašinu vrućim fotkama iz Beograda: 'Bombetina'