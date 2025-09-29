Maida iskreno o svom pojavljivanju na billboardu u New Yorku: 'Nestvarno, uzbudljivo i nešto što ću zauvijek pamtiti'

Sada se o svemu osvrnula i na Instagramu. "Vidjeti svoj lik na Times Squareu... to je osjećaj koji ne mogu ni opisati. Nestvarno, uzbudljivo i nešto što ću zauvijek pamtiti", poručila je Maida u opisu objave.
"Zasluženo, ponosna sam na tebe Pinky", "Ništa manje nisi zaslužila", "Ma ti si mačka i pol, bravo", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.
Podsjetimo, Maidu je u finalu odabrao Miloš, no njihova ljubav nije preživjela van showa. Maida je inače velika zaljubljenica u putovanja, a ovog ljeta obišla je Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju, gdje je posjetila svjetski poznati festival Tomorrowland.
