Gospodin Savršeni

Maida iskreno o svom pojavljivanju na billboardu u New Yorku: 'Nestvarno, uzbudljivo i nešto što ću zauvijek pamtiti'

Maida, pobjednica showa 'Gospodin Savršeni', doživjela je trenutak koji mnogi sanjaju – njezino lice pojavilo se na velikom billboardu na Times Squareu u New Yorku

RTL.hr
29.09.2025 17:00

Sada se o svemu osvrnula i na Instagramu. "Vidjeti svoj lik na Times Squareu... to je osjećaj koji ne mogu ni opisati. Nestvarno, uzbudljivo i nešto što ću zauvijek pamtiti", poručila je Maida u opisu objave.

"Zasluženo, ponosna sam na tebe Pinky", "Ništa manje nisi zaslužila", "Ma ti si mačka i pol, bravo", samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Podsjetimo, Maidu je u finalu odabrao Miloš, no njihova ljubav nije preživjela van showa. Maida je inače velika zaljubljenica u putovanja, a ovog ljeta obišla je Crnu Goru, Španjolsku i Belgiju, gdje je posjetila svjetski poznati festival Tomorrowland.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

Miloš se prisjetio 'Gospodina Savršenog': 'Nostalgija za jednim od mojih najboljih životnih odluka. Proleti godina kao treptaj'

