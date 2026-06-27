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Gospodin Savršeni

Maida iz 'Gospodina Savršenog' emotivno podržala BiH na Svjetskom prvenstvu: 'Cijeli svijet je bio plavo-žuta mahala'

Maida Ribić proslavila je veliku pobjedu Zmajeva

RTL.hr
27.06.2026 10:00

Maida iz 'Gospodina Savršenog' podijelila je s desecima tisuća pratitelja djelić euforične atmosfere koja je zavladala u Sarajevu nakon ključne pobjede nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine na Svjetskom prvenstvu. Njezina objava, ispunjena ponosom i osjećajem zajedništva, savršeno je sažela nacionalni zanos koji je nogomet donio na ulice.

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'Cijeli svijet je bio plavo žuta mahala'

Maida, koja je regionalnu popularnost stekla kao jedna od pobjednica hrvatskog reality showa "Gospodin Savršeni", pokazala je kako se pobjeda "Zmajeva" nad Katarom od 3-1, koja im je osigurala prolazak u nokaut fazu Svjetskog prvenstva, slavila u srcu Sarajeva. Kroz opsežnu galeriju od petnaest fotografija i videa, dokumentirala je atmosferu iz fan zone, gdje se okupilo golemo mnoštvo kako bi zajedno pratilo utakmicu na velikom ekranu i kasnije proslavilo na ulicama grada.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

"Cijeli svijet je bio plavo žuta mahala sinoć", napisala je u emotivnom opisu objave. "Ne treba nama puno da zaboravimo na sve probleme i da navijamo u glas, a da gledamo kako se tko zove i preziva". "Jučer svi nervozni bili, gdje god sam otišla osjetila se neka nervoza među ljudima... Danas, druga priča, svi raspoloženi, svi lagani, nasmijani", opisala je promjenu raspoloženja. Njezine fotografije prikazuju ulice ispunjene navijačima, mahanje zastavama iz automobila i opće slavlje koje je potrajalo duboko u noć. Kao svestrana osoba, koja se osim karijere na društvenim mrežama bavi i modelingom te je nedavno osvanula na billboardu na njujorškom Times Squareu, Maida je pokazala da je prije svega strastvena navijačica svoje zemlje. Posebno je s ponosom spomenula i podršku susjeda. "Ponosna na komšije koji su navijali za nas od srca, a ima ih", dodala je.

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