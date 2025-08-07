Maida iz 'Gospodina Savršenog' iskreno o borbi s boli i povratku treninzima: 'Život te nekada naglo zaustavi. I slomi'

Maida iz 'Gospodina Savršenog' otkrila je kako je pronašla motivaciju da se vrati treninzima

icon-close

Maida, pobjednica showa 'Gospodin Savršeni', nedavno je na Instagramu podijelila iskrenu poruku o povratku treninzima nakon dvogodišnje pauze, a sada je otkrila i kako je pronašla motivaciju za ponovno aktiviranje. U videu koji prikazuje trenutke iz njezinog treninga, Maida je otvoreno progovorila o razlozima duže pauze i izazovima koje je prolazila. "Nakon duge pauze i konstantnih bolova u leđima, nisam mogla raditi ni najosnovnije stvari bez bola, a kamoli trenirati. Ali u nekom trenutku shvatiš – izgovori te ne vode nigdje. Krenula sam pa makar jednom tjedno. I evo me! Ponovno jaka, motivirana i gladna napretka!", napisala je.

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

U opisu objave dodatno je podijelila osobne trenutke borbe, otkrivši da je njezina ozljeda bila ozbiljna: "Nikad mi trening nije bio stran. Navikla sam da me tijelo sluša. Ali život te nekad zaustavi naglo. I slomi. Meni je to bio trenutak kad su mi iscurila dva diska u leđima. Bol konstantna. Kretnje ograničene. Trening = misaona imenica." Unatoč pokušajima da trenira kod kuće, kako fizička bol tako i mentalni izazovi ostavili su trag. "Pokušavala sam trenirati... kod kuće. U tišini. S fizičkom boli i još većom mentalnom", napisala je, dodajući da su potom uslijedili mjeseci odgađanja: "Izgovori su dolazili lako, stalna putovanja, umor, 'Počet ću kad se vratim'... i tako mjesecima."

icon-food-cookie Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga. Omogući

Ipak, preokret je došao u trenutku kada je odlučila prestati čekati motivaciju. "Prvi trening je definitivno najteži. Ali trenutak kada prestaneš čekati motivaciju i samo kreneš, poslije toga je sve lakše. Svaki put kad se pojaviš, gradiš nešto veće od mišića. Gradiš disciplinu. Fokus. Poštovanje prema sebi", poručila je. Iako priznaje da još nije na cilju, jasno je da ne odustaje: "Još nisam tamo gdje želim biti, ali idem. Polako, ali uporno. Za sebe. Za svoje tijelo. Za svoj mir." Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.

POGLEDAJTE 'SPILL THE TEA' S MAIDOM: