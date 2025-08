Maida iz 'Gospodina Savršenog' nakon godine boli: 'Sada je cilj imati tijelo koje podnosi ludi život'

Maida , upečatljiva finalistkinja iz showa 'Gospodin Savršeni', podijelila je na Instagramu iskrenu poruku o povratku treninzima nakon dvogodišnje pauze. "Godinu dana plakanja zbog bolova u leđima, nisam mogla spavati, hodati, stajati... but I'm back! " napisala je, dodajući da je tek posljednjih mjesec dana ponovno aktivna.

No njezin povratak nije vođen istim ciljevima kao prije: "Više nemam iste ciljeve kao prije, sada je cilj da imam funkcionalno tijelo koje me štiti od daljnjih povreda i koje može da podnese moj ludi način života", poručila je iskreno. Otkrila je i da odlazak u teretanu nije čest, ali da se računa svaki trening, čak i onaj kod kuće: "Kad kažem aktivnog' mislim na odlazak u teretanu kad god sam kući, a to je rijetko, ali svaki trening se broji."

