Maida iz 'Gospodina Savršenog' pokazala mjesto gdje je najsretnija

Influencerica i pobjednica RTL-ova showa 'Gospodin Savršeni' Maida Ribić, nakon iznimno dinamične godine odlučila je potražiti mir u prirodi, a sa svojim je pratiteljima podijelila emotivnu objavu s planine Visočice u Bosni i Hercegovini. U kratkom videu, Maida je prikazala idilične trenutke planinarenja - od ispijanja vode s potoka do uživanja u pogledu s vrha planine, a sve u društvu svojih preslatkih pasa. Svojim je pratiteljima postavila duboko pitanje: "Ako bi mogao izabrati jedno mjesto na kojem bi ostao zauvijek...Gdje bi srce kucalo najjače?"

Zatim je otkrila i vlastiti odgovor. "Za mene bi to bilo negdje na planini da pogled puca u daljinu, neki potočić da šušti, da gledam kako se boje smjenjuju zajedno s godišnjim dobima, cuke da trčkaraju okolo, ptičice da cvrkuću, i dva drveta hamock da razvučem", napisala je Maida. Ova objava dolazi kao predah nakon izuzetno uzbudljive godine za svestranu influencericu. Nakon pobjede u showu 'Gospodin Savršeni', medijske pažnje oko njezinog ljubavnog života, sudjelovanja u kulinarskoj emisiji 'Večera za 5' i ljetnih putovanja, Maidino je lice u rujnu osvanulo i na billboardu na njujorškom Times Squareu. Poznata po svojoj energiji, ljubavi prema sportu i planinarenju, ovom je objavom pokazala da utočište od užurbane svakodnevice pronalazi upravo u tišini planinskih vrhunaca.

icon-expand Maida, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Njezini su pratitelji objavu dočekali s oduševljenjem, obasipavši je srcima u komentarima i podržavajući njezinu ljubav prema prirodi. Čini se da je Maida, unatoč glamuru i javnom životu, ostala vjerna svojim strastima, podsjećajući sve da je ponekad najbolji odmor onaj daleko od svega, u vlastitom komadiću raja.