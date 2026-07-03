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Gospodin Savršeni

Maida iz 'Gospodina Savršenog' poslala snažnu poruku nakon ispadanja BiH s prvenstva: 'Ponosna sam na nas kao naciju'

Maida Ribić iz 'Gospodina Savršenog' na svom je Instagram profilu podijelila emotivnu objavu posvećenu nogometnoj reprezentaciji Bosne i Hercegovine nakon njihovog ispadanja sa Svjetskog prvenstva. Iako su dani nakon poraza od SAD-a za mnoge navijače bio obilježen tugom, Maida je poslala poruku ponosa i slavlja, sažimajući osjećaje velikog dijela nacije

RTL.hr
03.07.2026 11:00

U nizu fotografija i videozapisa, Maida je prikazala djelić vatrene atmosfere iz navijačke zone. Odjevena u prerađeni dres Zmajeva s brojem 11, koji inače nosi napadač Ermin Demirović, s iscrtanom zastavom na licu i navijačkim rekvizitima, pjevala je i plesala slaveći povijesni uspjeh reprezentacije. Naime, Bosna i Hercegovina je na prvenstvu 2026. godine po prvi put u svojoj povijesti stigla do nokaut faze natjecanja.

"Iako smo svi tužni danas, nemamo mi šta da tugujemo. Treba da nastavimo da slavimo, pjevamo i skačemo od sreće, jer ovo što smo postigli je veće i od same pobjede na svjetskom prvenstvu", napisala je Ribić u opisu objave. Naglasila je koliko je ponosna na naciju i na sve ljude koji su, kako kaže, "stavili sve gluposti koje su nam nametnute sa strane i istinski nas podržali". Njena poruka brzo je odjeknula među pratiteljima, koji su se složili da je plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta razlog za neizmjernu sreću, a ne tugu.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Od 'Gospodina Savršenog' do najvatrenije navijačice

Maida, koja je hrvatskoj javnosti postala poznata kao pobjednica četvrte sezone 'Gospodina Savršenog', i inače je prepoznatljiva po svom jedinstvenom stilu, brojnim tetovažama i kratkoj frizuri. Svoju strast i energiju ovaj put je usmjerila na podršku Zmajevima, a video u kojem pjeva i pleše u masi dok se iznad glava navijača vijori ogromna zastava Bosne i Hercegovine najbolje dočarava euforiju koja je vladala.

Njena objava prikupila je brojne komentare podrške i pohvala. "Najljepša navijačica ikad", "Grmljavina", "Ponosna sam na nas kao naciju", samo su neke od reakcija.

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