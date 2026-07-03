Maida iz 'Gospodina Savršenog' poslala snažnu poruku nakon ispadanja BiH s prvenstva: 'Ponosna sam na nas kao naciju'

U nizu fotografija i videozapisa, Maida je prikazala djelić vatrene atmosfere iz navijačke zone. Odjevena u prerađeni dres Zmajeva s brojem 11, koji inače nosi napadač Ermin Demirović, s iscrtanom zastavom na licu i navijačkim rekvizitima, pjevala je i plesala slaveći povijesni uspjeh reprezentacije. Naime, Bosna i Hercegovina je na prvenstvu 2026. godine po prvi put u svojoj povijesti stigla do nokaut faze natjecanja.

"Iako smo svi tužni danas, nemamo mi šta da tugujemo. Treba da nastavimo da slavimo, pjevamo i skačemo od sreće, jer ovo što smo postigli je veće i od same pobjede na svjetskom prvenstvu", napisala je Ribić u opisu objave. Naglasila je koliko je ponosna na naciju i na sve ljude koji su, kako kaže, "stavili sve gluposti koje su nam nametnute sa strane i istinski nas podržali". Njena poruka brzo je odjeknula među pratiteljima, koji su se složili da je plasman među 32 najbolje reprezentacije svijeta razlog za neizmjernu sreću, a ne tugu.