Maida iz 'Gospodina Savršenog' prvi put javno govorila o pokojnom ocu koji je poginuo prošle godine: 'Izgubila sam dio sebe'

"Sigurna sam da je moj otac ponosan, i to sto posto. I da je bio u smislu, kad god bih izjavila neku glupost rekao: 'Jao, vidi ove moje budale", osvrnula se na sudjelovanje u showu.

Otkrila je kako se nosi s teškom obiteljskom situacijom.

"Kad izgubiš jednog od roditelja, u tom trenutku izgubiš dio sebe. I to je definitivno istina. Baš mislim da sam izgubila jedan veliki dio sebe. I kad se to dogodilo, svi su mi govorili kako sam jaka, kako se dobro nosim s time, a ja samu sebe ponekad iznenadim jer se s time nosim puno bolje od mnogih ljudi koje poznajem. Sama sebe iznenadim koliko sam jaka i što sve mogu, ali sve to kad tad dođe na naplatu. Sve te emocije se samo negdje skupa pa izađu na neki drugi način", rekla je.

Podsjerimo, Maidin otac poginuo je 3. veljače 2024. godine u prometnoj nesreći u kojoj je zadobio teške ozljede i opekotine. Bio je poznat poduzetnik u Velikoj Kladuši, gdje je imao i trgovinu za prodaju i popravak mobitela.