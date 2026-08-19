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Gospodin Savršeni

Maida iz 'Gospodina Savršenog' u uskoj satenskoj haljini zablistala na Sarajevo Film Festivalu

Bivša kandidatkinja 'Gospodina Savršenog' privukla je sve poglede na festivalskom događanju u Sarajevu, gdje je elegantnu satensku haljinu u boji šampanjca spojila s efektnim modnim dodacima

RTL.hr
19.08.2026 14:00

Maida Ribić, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja reality showa "Gospodin Savršeni", iznova je dokazala da s lakoćom vlada modnim terenom. Nakon opuštenih ljetnih izdanja, Maida se na Sarajevo Film Festivalu pojavila u izdanju koje odiše holivudskim glamurom, ali zadržava njezin prepoznatljivi, odvažni pečat.

Satenska haljina i upečatljivi zlatni detalji

Za festivalsku večer Maida je odabrala elegantnu satensku slip haljinu u boji šampanjca koja je savršeno naglasila njezinu siluetu i preplanuli ten. Haljina jednostavnog, no iznimno ženstvenog kroja s dubokim izrezom i otvorenim leđima poslužila je kao besprijekorna podloga za pomno odabrane detalje koji su cijelu kombinaciju podignuli na visoku modnu razinu.

Maida, Gospodin Savršeni
Maida, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Pravu dozu luksuza unijeli su zlatni modni dodaci. Maida je stajling zaokružila krutim zlatnim 'choker' lančićem oko vrata, efektom metalik zlatne 'clutch' torbice ovalnog oblika te masivnim zlatnim prstenjem i narukvicama. Cjelokupan outfit upotpunila je elegantnim sandalama na visoku potpeticu u ugrađenom metalik tonu.

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Spoj visoke elegancije i 'edgy' autentičnosti

Njezina prepoznatljiva kratka plava kosa i vidljive tetovaže dale su klasičnoj večernjoj haljini moderan, urban i 'edgy' odmak. Maida je time još jednom potvrdila zašto slovi za jednu od najautentičnijih pojava s malih ekrana - bez obzira radi li se o opuštenom danu na plaži ili glamuroznom festivalskom tepihu, njezin stav i nepogrešiv osjećaj za stil uvijek dođu u prvi plan.

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Gospodin Savršeni

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