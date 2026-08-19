Maida iz 'Gospodina Savršenog' u uskoj satenskoj haljini zablistala na Sarajevo Film Festivalu

Maida Ribić, jedna od najupečatljivijih kandidatkinja reality showa "Gospodin Savršeni", iznova je dokazala da s lakoćom vlada modnim terenom. Nakon opuštenih ljetnih izdanja, Maida se na Sarajevo Film Festivalu pojavila u izdanju koje odiše holivudskim glamurom, ali zadržava njezin prepoznatljivi, odvažni pečat.
Satenska haljina i upečatljivi zlatni detalji
Za festivalsku večer Maida je odabrala elegantnu satensku slip haljinu u boji šampanjca koja je savršeno naglasila njezinu siluetu i preplanuli ten. Haljina jednostavnog, no iznimno ženstvenog kroja s dubokim izrezom i otvorenim leđima poslužila je kao besprijekorna podloga za pomno odabrane detalje koji su cijelu kombinaciju podignuli na visoku modnu razinu.
Pravu dozu luksuza unijeli su zlatni modni dodaci. Maida je stajling zaokružila krutim zlatnim 'choker' lančićem oko vrata, efektom metalik zlatne 'clutch' torbice ovalnog oblika te masivnim zlatnim prstenjem i narukvicama. Cjelokupan outfit upotpunila je elegantnim sandalama na visoku potpeticu u ugrađenom metalik tonu.
Spoj visoke elegancije i 'edgy' autentičnosti
Njezina prepoznatljiva kratka plava kosa i vidljive tetovaže dale su klasičnoj večernjoj haljini moderan, urban i 'edgy' odmak. Maida je time još jednom potvrdila zašto slovi za jednu od najautentičnijih pojava s malih ekrana - bez obzira radi li se o opuštenom danu na plaži ili glamuroznom festivalskom tepihu, njezin stav i nepogrešiv osjećaj za stil uvijek dođu u prvi plan.