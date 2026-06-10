Maida iz 'Gospodina Savršenog' večer provela na Hitnoj u gipsu, no raspoloženje nije pokvarila ni ozljeda

Maida iz 'Gospodina Savršenog' je svojim pratiteljima kroz seriju fotografija otkrila kako je bezbrižan večernji izlazak dobio neočekivani preokret. "Plot twist večeri: štikla 1 : ligament 0", napisala je Maida u opisu objave, otkrivši uzrok svoje nezgode. No, odmah je dodala: "Vibe i dalje 10/10", dajući do znanja da joj ozljeda nije uspjela pokvariti raspoloženje. Na fotografijama se vidi kako s prijateljicom pozira u hodnicima i sobama hitnog prijema.

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Odjevena u elegantnu bijelu kombinaciju, Maida nije skidala osmijeh s lica čak ni s nogom u gipsu. Prizori u kojima veselo pozira na bolničkom krevetu, u invalidskim kolicima ili kasnije s koktelom u ruci i nogom podignutom na stolac, oduševili su njezine pratitelje.

Podsjetimo, u četvrtoj sezoni 'Gospodina Savršenog', Miloš je upravo njoj dao posljednju ružu, no njihova ljubav nije preživjela nakon showa.