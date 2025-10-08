Maida iz 'Gospodina Savršenog' za RTL.hr o billboardu u New Yorku: 'Ljudi su mi pisali da im je nevjerojatno da neko 'naš' stoji na takvom mjestu'

icon-close

Njezino lice ukrasilo je jedan od najpoznatijih billboarda na svijetu – onaj na slavnom Times Squareu u New Yorku. Za RTL.hr, Maida je otkrila sve o tom nevjerojatnom iskustvu, iznenađenju koje je doživjela i tome kako se osjećala kada je vidjela svoje lice na tom slavnom mjestu.

Kako si se osjećala kada si prvi put ugledala svoje lice na slavnom Times Squareu?

Iskreno, potpuni šok! Nisam imala pojma da će se to dogoditi. Sve je krenulo sasvim spontano – dizajnerica održive mode Kristina Burja kontaktirala me početkom godine jer je željela da budem lice njezine nove kampanje koja predstavlja kolekciju izrađenu od kože biljnog podrijetla, nastale od ostataka ječmenog slada iz pivarske industrije. Snimanje je bilo posebno, znala sam da radimo nešto drugačije, ali nikad nisam ni slutila da će ta kampanja završiti na Times Squareu.

Kampanja je zapravo bila najava za UNWASTED Forum 2025, održan u Opatiji, koji je okupio lidere promjena iz znanosti, mode, energetike, diplomacije i poduzetništva iz cijelog svijeta. Biti dio takve priče koja spaja modu i održivost za mene je ogromna čast. Taj trenutak kad vidiš sebe na jednom od najpoznatijih mjesta na svijetu, kao dio projekta s višim ciljem, neopisiv je osjećaj ponosa i zahvalnosti.

Koja je bila prva misao koja ti je prošla kroz glavu kad si vidjela billboard?

Prva reakcija je bila čisto uzbuđenje, ali bez dubljeg shvaćanja. Tek kad sam se malo smirila i shvatila širu sliku, da je kampanja postavljena baš u vrijeme kada se u New Yorku održavalo više kongresa o održivim rješenjima i zelenim inovacijama, sve mi je dobilo dublje značenje. Tada sam shvatila da se ne radi samo o billboardu, već o globalnoj poruci o promjeni.

Kako su reagirali tvoji prijatelji i obitelj kada su vidjeli billboard?

Prijatelji su bili oduševljeni, stalno su mi slali poruke i čestitke. Obitelj je, naravno, ponosna, ali mislim da me oni više ne doživljavaju ozbiljno kad im kažem nešto novo. Njima je to sve nekako "pa dobro, ti si uvijek negdje, nama više ništa nije iznenađenje."

Što su ti poručili pratitelji na Instagramu – ima li neki komentar koji ti se posebno urezao?

Bilo je predivnih poruka podrške i ponosa. Ljudi su mi pisali da im je nevjerojatno da neko "naš" stoji na takvom mjestu, i to u kampanji s tako važnom porukom. Najljepše mi je kad mi napišu da ih inspiriram da i oni krenu vjerovati u sebe i svoje ideje.

Misliš li da će ti ovo otvoriti nova vrata, možda i izvan Hrvatske?

Iskreno, nisam o tome ni razmišljala dok nisam dobila ovo pitanje. Bilo bi predivno da otvori nova vrata, jer volim izazove i promjene. U modelingu se osjećam prirodno i slobodno, to je prostor u kojem mogu pokazati sve svoje strane.

Što bi poručila djevojkama koje sanjaju o ovakvom uspjehu?

Da ne čekaju "savršeni trenutak" jer on ne postoji. Sve najljepše stvari koje su mi se dogodile dogodile su se spontano, kad sam ih najmanje planirala. Vjeruj sebi, svom osjećaju i ne boj se biti drugačija.

Kako si reagirala kada si saznala gdje će se reklama prikazati?

Kako nisam znala unaprijed, reakcija je došla tek kad sam skroz shvatila razmjere svega. Taj trenutak je bio pravi "wow" moment – pomisliš koliko se truda, vizije i energije krije iza jednog kadra. Tada me preplavio osjećaj ponosa i zahvalnosti za sve što radim i što sam dio takvih priča.

Vidjeli smo da si imala zabavno ljeto, kakvi su ti sada planovi za jesen i novu godinu?

Moja ljeta su uvijek ludilo – to mi je omiljeno doba godine i trudim se iskoristiti svaki dan. Ali priznajem da mi je prisjelo pakiranje kofera. Jesen mi dolazi kao reset. Vrijeme kad usporim, napunim baterije i zamijenim festivalske noći odlascima u prirodu. Za Novu godinu nikad ne planiram puno unaprijed, kod mene sve ide po osjećaju i to mi najbolje funkcionira.

Ima li nečeg novog kod tebe što bi voljela izdvojiti?

Ne znam je li novo, ali je definitivno drugačije. Uživam u fazi gdje ne moram sve definirati. Neke stvari jednostavno živiš, ne objašnjavaš. Volim taj osjećaj slobode i mira.

Čuješ li se Milošem i curama iz Gospodina Savršenog'?

S Milošem se ništa nije promijenilo, nismo u kontaktu i to je okej. S curama se čujem, iako smo ovog ljeta imale puno događanja pa nešto manje nego inače. S Vanjom sam se nedavno vidjela i bilo nam je ludilo, kao i uvijek. Radujem se da se vidim s Anom i da čujem sve o njenom iskustvu u Americi.