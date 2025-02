Maida je zasad Miloševa miljenica, a ona za RTL.hr kaže: 'Djeluje dominantno, odlučno i moćno'

Na prvi pogled je bila fizička privlačnost, a za "klik" moram znati njegovu osobnost da bih mogla procijeniti. Bio je lijep za vidjeti, ali to nije dovoljno, zato me zanima šta će biti na tom prvom spoju i kako će njegova energija djelovati na mene, a nakon toga ću moći suditi.

Jesi li ikad imala dečka s beogradskim akcentom, kada si shvatila da te to toliko privlači?

Često sam provodila vrijeme u Beogradu prije samog showa, svaki put bih upoznala skroz neobične ljude s fantastičnom energijom, pa možda me privlači taj njihov naglasak iz dobrih prijašnjih iskustava. Djeluje dominantno, odlučno i moćno, a to je ono što mene privlači.

Sarah te dosta provocirala, što misliš o njoj?

Ne smatram to provokacijom, svjesna sam činjenice da sam oduvijek bila drugačija, neki prihvate to moje ludilo i osobnost, a neki ne, i to je skroz ok.

Dobila si bijelu ružu, kako si se osjećala u tom trenutku? Gdje zamišljaš vaš cjelodnevni spoj?

Iskreno, nisam se uopće nadala bijeloj ruži. Nisam mogla biti sigurna jesam li ga dovoljno zaintrigirala u tih nekoliko minuta razgovora koje smo imali, nisam očekivala da će mene prvu htjeti bolje upoznati. S obzirom na to da sam rekla koliko volim vrijeme provoditi u prirodi, nadam se da je slušao i da će uspjeti pronaći neko čudo prirode na predivnom Rodosu.

Misliš li da su ostale djevojke ljubomorne na tebe?

Ljubomora se treba zaslužiti, ljubomorni smo kada želimo nešto što ima druga osoba. Tako da i u slučaju da jesu ljubomorne, meni nužno ne smeta.

