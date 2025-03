Maida otkrila istinu o odnosu s Milošem: 'Očekivala sam da budem jedina i da se ne borim nakon završetka showa'

Pobjednica 'Gospodina Savršenog' Maida je u podcastu 'Spill The Tea' otkrila detalje svog odnosa s Milošem.

"Trenutno ne mogu reći da smo u nekom najboljem odnosu. Stvari su se dosta promijenile nakon same te finalne odluke. Imala sam neka očekivanja od Miloša koja on nije ispunio, da tako kažem. Imala sam jedno očekivanje ustvari, da kada show završi da show završi i da ja budem jedina, da se ne moram više boriti i ponašati se kao da sam u showu, a imala sam nekako osjećaj da je on nakon showa i dalje nastavio živjeti taj show. I meni iskreno to nije za mene", ispričala je.