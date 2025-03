Maida otvoreno otkrila Marineli: 'Nisi nam dala priliku da budemo tvoje prijateljice'

''Nisi nam davala priliku da budemo tvoje prijateljice, razumijem da ti možda funkcioniraš na drugačijoj frekvenciji od svih nas, možda si naviknula biti više sama i sve to, ali primjećujem, u zadnje vrijeme, da dolazi do toga da svi vidimo koliko ti je neugodno biti s nama, u našem društvu'', priznala je Maida otvoreno Marineli.

Djevojke su u vili komentirale Marinelino hladno ponašanje prema njima i njezino izdvajanje pa joj je Maida odlučila to reći i u lice pozvavši je nasamo na razgovor.

Ipak, Marinela je odlučila ne opravdavati joj se. ''Ponosna sam na sebe što nisam krenula u neki protunapad ili se išla opravdavati. To je, iskreno, jako veliki osobni rast'', komentirala je Marinela, a što je odgovorila Maidi i do kojeg su zaključka došle, pogledajte odmah na platformi Voyo.

