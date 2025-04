Maida poručila Milošu: 'Vrijeme je da se i druga strana priče čuje'

"Uvijek postoje dvije strane svake priče. Najglasniji nisu uvijek i najiskreniji - često su to oni koji najviše pokušavaju uvjeriti sebe, a onda i druge. Do sada sam birala tišinu, dostojanstvo i mir, izbjegavala prepirke i željela ostati izvan medijskog cirkusa. Ali kada se tvoje dostojanstvo počne koristiti kao podloga za tuđu promociju, vrijeme je da se i druga strana priče čuje. Uskoro", napisala je na Instagram storyju.

''Uglavnom, bila je neka jako čudna atmosfera, kad smo se rastali je sve to nekako bilo na brzinu, imali smo neku blagu komunikaciju, bila je priča da ćemo pokušati, a onda mi je Maida neke stvari prešutjela, nestala na nekoliko dana. Htjela je da je pustim, da joj treba malo vremena da se sabere, ja sam to poštovao. Rekao sam da sam uvijek tu da možemo razgovarati o svemu, prijateljski'', objasnio je i rekao kako je Maida - nestala.

''Javio sam se i pitao je li dobro, no nije mi pokazala nikakvu volju za bilo kakvom komunikacijom, dalje nisam pritiskao. Htio sam da vrijeme ide pa je prošlo još 20 dana... Nakon mjesec dana mi se javila da pita što ćemo i kako, a ja sam već bio mišljenja zašto bismo sada komunicirali... Bez tog trenutka u kojem me nije niti pitala kako sam, jesam li dobro, bez ispričavanja i objašnjenja što se dogodilo'', priznao je Miloš i dodao kako je on inače jako druželjubiva osoba. ''Sve emocije koje smo prošli tamo usmjerio sam na Maidu jer sam se odlučio za nju, ali opet nisam zatvorio taj neki krug s ljudima iz showa koji su mi stvarno bili dragi. Sa svima s kojima sam imao dobar odnos sam ga nastavio održavati. To je to, mislim da je to ljudski i korektno'', zaključio je Miloš.

