Maida prekinula šutnju i otkrila što se dogodilo s Milošem: 'Doznala sam da se vidio s Barbarom'

"Za mene je sve to završena priča – nastavila sam sa svojim životom. Ne smatram se žrtvom, ali smeta mi kada drugi ispadaju žrtve mojih postupaka. Želim da se stvari razjasne. Imali ste dva mjeseca da me upoznate kao osobu – ne vrijeđam, ne volim konflikte i trudim se izbjegavati ih kad god mogu", izjavila je Maida na početku te otkrila je i kako joj je najveći izazov bio pokazati emocije prema Milošu, budući da sa Šimom nije ostvarila romantičnu povezanost. Iskreno je priznala da se zaljubila, ali i da je nakon završetka snimanja među njima sve više rasla napetost.

"On nije shvaćao da sam se osjećala loše zbog toga i rekla sam da se očito trebamo još upoznati. Kad se spoji sve vrijeme koje smo proveli zajedno nismo proveli više od 2-3 dana, da smo bili jedan na jedan. Rekla sam da se tek trebamo upoznati i da to kako je bilo u showu da to nije zreo i zdrav početak neke potencijalne veze i da trebamo ići ispočetka. On je rekao da ima 36 godina i da nema vremena za ponovno upoznavanje", rekla je Maida, zbog čega se dodatno udaljila od njega.

"Nakon finala smo dali izjave, željela sam se radovati, ali Miloš je bio kao da se ništa nije dogodilo. Vidjela sam da se nešto dogodilo i okrenula sam na zezanciju i pitala sam ga: 'Što, jesi li se to već pokajao što si mene odabrao?'. A on mi je rekao: 'Pa da, znaš, meni je jako teško što sam Barbaru razočarao, što je nisam odabrao'', prisjetila se Maidi. Nakon toga je, kaže, između njih bila neka čudna energija.

"Distancirala sam se jer sam vidjela da kako god pokušam priču predstaviti na drugi način da me razumije, on ne razumije. Meni je dosadilo, ako mu sad ne mogu te stvari objasniti, kako ću mu onda neke druge stvari. Shvatila sam da nismo jedno za drugo. On je htio sa mnom komunicirati, on sad govori, a zašto nikad nije sjeo u auto i došao do Sarajeva i rekao 'Maidi, hajmo pričati'. Neki zbog ljubavi prijeđu puno veći put nego od Beograda do Sarajeva. Mislim da mi je tu pokazao da i nije zainteresiran', zaključuje.

Istaknula je kako je istina da mu se javila prije početka emitiranja.

"Da ne blatimo jedan drugoga. Ako ćemo se predstaviti prijateljski, želim da mi kažeš ako se viđaš ili čuješ s nekom curom, ne da te provjeravam nego da od medija ne saznam da se s nekom drugom čuješ. Kao što se i dogodilo da sam saznala da se vidio s Barbarom. Dodao je sve cure na Instagram, lajkao je sve, dopisivao se s curama, što mi je okej, ali tolika potreba da se čuješ s curama....Imao je potrebu održavati kontakt, s nekima da ide na dejtove, bila sam višak i uklonila sam se sama", zaključila je.

Propuštene epizode showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo. Ne propustite novi ljubavni format na platformi Voyo - sociološki eksperiment 'Brak na prvu'.

POGLEDAJTE TREĆU EPIZODU PODCASTA 'SPILL THE TEA':