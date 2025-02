Maida za RTL.hr o odnosu s Milošem: 'To mi je bilo puno važnije od samog poljupca'

Maida je sada za RTL.hr otkrila je li očekivala poljubac i jesu li se njezine simpatije prema njemu, sada nakon poljupca, još intenzivirale.

''Po njegovom ponašanju mogla sam naslutiti da se sprema poljubac, bilo je očito da postoji određena nervoza u zraku. Nisam ga nužno očekivala, ali trenutak se jednostavno dogodio spontano'', otkrila je Maida i dodala:

''Moje simpatije su se povećale, ali ne bih rekla da je poljubac bio ključan razlog za to. Više je došlo do promjene u našem odnosu jer smo uspjeli riješiti neke stvari koje su me ranije mučile, i to mi je bilo puno važnije od samog poljupca'', zaključila je Maida.

Show 'Gospodin Savršeni'

