Maidina mama oduševljena njome u 'Gospodinu Savršenom': 'Odmah je primijetila da Šimi uopće nisam dala šansu'

Pobjednica četvrte sezone 'Gospodina Savršenog' Maida je u RTL.hr i Voyo podcastu 'Spill The Tea' otkrila da je Šime otpočetka bio u prijateljskoj zoni. ''I mama mi je to rekla da uopće dečku nisam dala šansu. Rekla mi je: on ti priđe, nešto ti dobacuje i govori, a ti njemu leđa okreneš... Ne znam nisam imala taj osjećaj sa Šimom. To sam rekla i kada sam ušla, on je meni bio jako simpatičan'', ispričala je Maida i priznala da je Šime njezin tip muškarca.