Gospodin Savršeni

Maja i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' u glamuroznom izdanju oduševile fanove: 'Moja ljubav'

Maja iz 'Gospodina Savršenog' podijelila je prekrasnu fotografiju s prijateljicom iz vile

26.02.2026 11:12

Prekrasna Maja iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram je profilu objavila fotografiju s Kajom. Djevojke poziraju ispred vile u prekrasnim haljinama uoči cocktail-partyja. "Moja ljubav", poručila je Maja u opisu fotografije.

Maja i Kaja, Gospodin Savršeni
Maja i Kaja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podsjetimo, djevojke su zamijenile timove i na putovanje otišle s drugim Gospodinom Savršenim, što je otvorilo prostor za nove odnose i neočekivane razgovore. Maja, koja je dosad bila u Petrovom timu, odlučila je iskoristiti priliku i bolje upoznati Karla. Tijekom zajedničkog druženja kupali su se u bazenu, a u jednom su se trenutku povukli u mirniji kut kako bi razgovarali nasamo. "Spremna sam upoznati Karla. Smatram da mu trebam dati priliku. Dečko izgleda lijepo i zašto mu je ne bih dala", rekla je Maja.

Razgovor je bio obilježen osmijesima, dugim pogledima i otvorenim flertom. "Sviđa mi se što sam sada ovdje s tobom. Spremna sam te bolje upoznati i to stvarno želim", poručila je.

Maja i Karlo, Gospodin Savršeni
Maja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Na kraju je priznala da između nje i Karla od samog početka postoji posebna energija. "Karlo i ja od prvog dana imamo te poglede. Možda je to flert, a možda i nešto više", zaključila je Maja.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

