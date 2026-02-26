Maja i Kaja iz 'Gospodina Savršenog' u glamuroznom izdanju oduševile fanove: 'Moja ljubav'

Prekrasna Maja iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram je profilu objavila fotografiju s Kajom . Djevojke poziraju ispred vile u prekrasnim haljinama uoči cocktail-partyja. "Moja ljubav", poručila je Maja u opisu fotografije.

Podsjetimo, djevojke su zamijenile timove i na putovanje otišle s drugim Gospodinom Savršenim, što je otvorilo prostor za nove odnose i neočekivane razgovore. Maja, koja je dosad bila u Petrovom timu, odlučila je iskoristiti priliku i bolje upoznati Karla. Tijekom zajedničkog druženja kupali su se u bazenu, a u jednom su se trenutku povukli u mirniji kut kako bi razgovarali nasamo. "Spremna sam upoznati Karla. Smatram da mu trebam dati priliku. Dečko izgleda lijepo i zašto mu je ne bih dala", rekla je Maja.

Razgovor je bio obilježen osmijesima, dugim pogledima i otvorenim flertom. "Sviđa mi se što sam sada ovdje s tobom. Spremna sam te bolje upoznati i to stvarno želim", poručila je.