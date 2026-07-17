Maja iz 'Gospodina Savršenog' objavila emotivnu poruku koja nikoga nije ostavila ravnodušnim: 'Volim te'

Maja i Veselka, koje je publika upoznala u petoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni', nastavile su svoje prijateljstvo i nakon završetka emisije. Maja je na Instagramu podijelila zajedničke fotografije iz Mostara te otkrila koliko joj njihova povezanost znači.
Prisjetila se kako su se prije točno godinu dana obje prijavile u isti show, ne sluteći da će se prvi put susresti već u avionu. Njihovo poznanstvo ubrzo je preraslo u blisko prijateljstvo, a tijekom boravka u vili postale su i cimerice.
Od tog dana postale smo cimerice u vili i dijelile sve tajne, lijepe i teške trenutke, smijeh i suze", napisala je Maja uz njihove nasmijane fotografije.
Veselka ju je sada posjetila, a zajedničko druženje Maju je podsjetilo koliko je zahvalna što je ima u svom životu. Volim te", poručila joj je, još jednom pokazujući da su se u popularnom showu, osim ljubavnih odnosa, rodila i iskrena prijateljstva.