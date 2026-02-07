Maja iz 'Gospodina Savršenog' očarala gledatelje! Uspoređuju je s Jessicom Rabbit i Rose iz Titanica

Petar je imao jasnu namjeru: pružiti Maji trenutak u kojem će se osjećati kao zvijezda. "Danas smo bili u ulozi superheroja, ali sad je tvoj trenutak. Znaš 'Pretty Woman'?", pitao je Petar, uvodeći Maju u butik gdje je imala priliku izabrati haljinu iz snova. Maja nije mogla sakriti oduševljenje. "Stvarno ne znam što se dešava. Neočekivano, definitivno neočekivano", priznala je, vidno iznenađena.

Iako je spoj bio u stilu filmskih klasika, usporedbe sa slavnim likovima nisu izostale. Maju tako na društvenim mrežama uspoređuju s Jessicom Rabbit, Kate Winslet u Titanicu, a neke jako podsjeća na Valentinu iz četvrte sezone 'Gospodina Savršenog'.

Komentari su odmah počeli pristizati: "Jako simpatična cura", "Ona mi je favorit", "Top cura", "Ona ima prekrasnu kosu, a Petar je totalno zgodan. Ona je stvarno prirodna i predivna", "Jako lijepa žena", "Joj kako je lijepa" – samo su neki od mnogih pozitivnih komentara koji su preplavili društvene mreže.

