Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Maja iz 'Gospodina Savršenog' očarala gledatelje! Uspoređuju je s Jessicom Rabbit i Rose iz Titanica

Nakon foto sessiona u novoj sezoni 'Gospodina Savršenog', Petar je odlučio nastaviti spoj s Majom, a taj trenutak bio je sve samo ne običan

RTL.hr
07.02.2026 09:00

Petar je imao jasnu namjeru: pružiti Maji trenutak u kojem će se osjećati kao zvijezda. "Danas smo bili u ulozi superheroja, ali sad je tvoj trenutak. Znaš 'Pretty Woman'?", pitao je Petar, uvodeći Maju u butik gdje je imala priliku izabrati haljinu iz snova. Maja nije mogla sakriti oduševljenje. "Stvarno ne znam što se dešava. Neočekivano, definitivno neočekivano", priznala je, vidno iznenađena.

Maja, Gospodin Savršeni
Maja, Gospodin Savršeni FOTO: RTL - Profimedia

Iako je spoj bio u stilu filmskih klasika, usporedbe sa slavnim likovima nisu izostale. Maju tako na društvenim mrežama uspoređuju s Jessicom Rabbit, Kate Winslet u Titanicu, a neke jako podsjeća na Valentinu iz četvrte sezone 'Gospodina Savršenog'.

Komentari su odmah počeli pristizati: "Jako simpatična cura", "Ona mi je favorit", "Top cura", "Ona ima prekrasnu kosu, a Petar je totalno zgodan. Ona je stvarno prirodna i predivna", "Jako lijepa žena", "Joj kako je lijepa" – samo su neki od mnogih pozitivnih komentara koji su preplavili društvene mreže.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Majom

maja gospodin savršeni petar gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Kaja iz 'Gospodina Savršenog' otvoreno o svojoj borbi: 'Prije sam se skrivala'

Tko je Nuša iz 'Gospodina Savršenog'? Šarmantna buduća pravnica koja ne boji se sukoba

Nova prijateljstva! Jelena M., Manuela, Smiljana i Tena oduševile fanove: 'Ženit ću vas!'

Kaja za RTL.hr o odnosu s Karlom: 'Odmah sam osjetila da mu mogu vjerovati'

'Gospodin Savršeni' Petar u novom podcastu Anite Martinović otkrio je li mu Karlo konkurencija: 'Mi smo dva različita muškarca'

FOTO Superman Karlo i Batman Petar. Donosimo sve fotografije s vrućeg photosessiona 'Gospodina Savršenog'