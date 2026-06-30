Maja iz 'Gospodina Savršenog' oduševila u bijelom pripijenom kompletu! Fotka izazvala lavinu komplimenata: 'Miss BiH'

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Maja Golubović, jedno od najupečatljivijih lica pete sezone popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla veliku pažnju svojom najnovijom objavom na Instagramu. Mlada Mostarka podijelila je seriju fotografija koje odišu ljetnom elegancijom, a njezini pratitelji nisu štedjeli na komplimentima, potvrđujući njezin status jedne od miljenica publike.

Mediteranski ugođaj i modni pogodak

Na fotografijama, koje je Maja objavila uz jednostavan opis - emotikon bijelog srca, pozira u uskoj kamenoj uličici. Noćni ambijent, s toplim svjetlom fenjera i kamenim zidovima, stvorio je savršenu pozadinu za njezinu modnu kombinaciju. Odjenula je pripijeni bijeli dvodijelni komplet koji se sastojao od topa dubokog izreza i suknje visokog struka.

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