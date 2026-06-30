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Gospodin Savršeni

Maja iz 'Gospodina Savršenog' oduševila u bijelom pripijenom kompletu! Fotka izazvala lavinu komplimenata: 'Miss BiH'

Maja iz 'Gospodina Savršenog' uživa u ljetu

RTL.hr
30.06.2026 10:00

Maja Golubović, jedno od najupečatljivijih lica pete sezone popularnog reality showa 'Gospodin Savršeni', ponovno je privukla veliku pažnju svojom najnovijom objavom na Instagramu. Mlada Mostarka podijelila je seriju fotografija koje odišu ljetnom elegancijom, a njezini pratitelji nisu štedjeli na komplimentima, potvrđujući njezin status jedne od miljenica publike.

Mediteranski ugođaj i modni pogodak

Na fotografijama, koje je Maja objavila uz jednostavan opis - emotikon bijelog srca, pozira u uskoj kamenoj uličici. Noćni ambijent, s toplim svjetlom fenjera i kamenim zidovima, stvorio je savršenu pozadinu za njezinu modnu kombinaciju. Odjenula je pripijeni bijeli dvodijelni komplet koji se sastojao od topa dubokog izreza i suknje visokog struka.

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Maja je još tijekom sudjelovanja u showu 'Gospodin Savršeni' početkom 2026. godine osvojila gledatelje svojom spontanošću, iskrenošću i emotivnošću. Tu povezanost s publikom uspješno je zadržala i nakon showa, a njezina nova objava najbolji je dokaz toga. U samo nekoliko sati prikupila je tisuće lajkova i brojne komentare pune divljenja. "Miss BiH", "Boginja", "Ma wow", samo su neke od pohvala.

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