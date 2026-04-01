Maja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila da vodi borbu s aknama: 'Gledala sam se u ogledalo i iskreno, nisam ni sama znala što da radim'

Maja iz 'Gospodina Savršenog' sa svojim je pratiteljima podijelila fotografije svoga lica, čije se stanje pogoršalo nakon što se s Krete vratila kući.
"Mislim da influenseri nedovoljno pričaju o tome kako nije sve savršeno' i kako u samo par dana od savršene kože možeš doći do situacije u kojoj plačeš dok se umivaš jer te lice boli. Ideš kod dermatologa, pokušavaš sve živo, jer ono što se meni desilo bilo je nešto potpuno novo i neočekivano", napisala je.
Podijelila je nekoliko fotografija i naglasila kako su se hormonalne promjene dogodile zbog stresa, ali da je sada, nekoliko mjeseci kasnije, lice pod kontrolom.
"Bio je period kada su akne na mom licu bile toliko izražene da se nisu mogle sakriti ni šminkom. Koliko god slojeva stavila, sve se vidjelo – i crvenilo, i bol, i nesigurnost. Gledala sam se u ogledalo i iskreno, nisam ni sama znala što da radim. Najteži dio nije bio samo izgled, nego osjećaj nemoći i frustracije. Kao da gubiš kontrolu nad nečim što je tvoje lice, tvoj identitet. Danas znam da takvi periodi dođu i prođu, ali u tom trenutku djeluje kao da će trajati zauvijek. Ako neko prolazi kroz isto – nisi sam/a i nisi manje vrijedan/a", napisala je.
Sada ima problem s ožiljcima, no i to želi riješiti.
"Hvala Bogu, sada je situacija bolja, jer moje lice je u rukama žene kojoj 100 posto vjerujem. Još neću otkrivati sve, jer sada nemam ni akne ni bubuljice – trenutno rješavamo moje ožiljke. Zato sam vam pokazala kako je moje lice izgledalo prije par mjeseci, dok sam se borila sa aknama nakon showa. Znam da me prati dosta lijepih i mladih cura i ne želim da se stidite sebe i svoje kože, jer to nije nešto čega se treba stidjeti. Najvažnije je otkriti uzrok što prije kako bi sebi pomogli. U ovom slučaju, ja sam pomogla sebi – svom živčanom sustavu i svom licu", zaključila je.
