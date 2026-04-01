Gospodin Savršeni

Maja iz 'Gospodina Savršenog' otkrila da vodi borbu s aknama: 'Gledala sam se u ogledalo i iskreno, nisam ni sama znala što da radim'

Maja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala je na društvenim mrežama kako joj je lice izgledalo prije nekoliko mjeseci kada se borila s hormonalnim aknama

RTL.hr
01.04.2026 09:41

Maja iz 'Gospodina Savršenog' sa svojim je pratiteljima podijelila fotografije svoga lica, čije se stanje pogoršalo nakon što se s Krete vratila kući.

"Mislim da influenseri nedovoljno pričaju o tome kako nije sve savršeno' i kako u samo par dana od savršene kože možeš doći do situacije u kojoj plačeš dok se umivaš jer te lice boli. Ideš kod dermatologa, pokušavaš sve živo, jer ono što se meni desilo bilo je nešto potpuno novo i neočekivano", napisala je. 

Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Podijelila je nekoliko fotografija i naglasila kako su se hormonalne promjene dogodile zbog stresa, ali da je sada, nekoliko mjeseci kasnije, lice pod kontrolom. 

Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

"Bio je period kada su akne na mom licu bile toliko izražene da se nisu mogle sakriti ni šminkom. Koliko god slojeva stavila, sve se vidjelo – i crvenilo, i bol, i nesigurnost. Gledala sam se u ogledalo i iskreno, nisam ni sama znala što da radim. Najteži dio nije bio samo izgled, nego osjećaj nemoći i frustracije. Kao da gubiš kontrolu nad nečim što je tvoje lice, tvoj identitet. Danas znam da takvi periodi dođu i prođu, ali u tom trenutku djeluje kao da će trajati zauvijek. Ako neko prolazi kroz isto – nisi sam/a i nisi manje vrijedan/a", napisala je. 

Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Sada ima problem s ožiljcima, no i to želi riješiti. 

"Hvala Bogu, sada je situacija bolja, jer moje lice je u rukama žene kojoj 100 posto vjerujem. Još neću otkrivati sve, jer sada nemam ni akne ni bubuljice – trenutno rješavamo moje ožiljke. Zato sam vam pokazala kako je moje lice izgledalo prije par mjeseci, dok sam se borila sa aknama nakon showa. Znam da me prati dosta lijepih i mladih cura i ne želim da se stidite sebe i svoje kože, jer to nije nešto čega se treba stidjeti. Najvažnije je otkriti uzrok što prije kako bi sebi pomogli. U ovom slučaju, ja sam pomogla sebi – svom živčanom sustavu i svom licu", zaključila je. 

Uoči same završnice 'Gospodina Savršenog' čeka nas kratka pauza na platformi Voyo, a nove se epizode vraćaju u nedjelju, 5. travnja, kada počinje finalni tjedan i rasplet koji smo svi čekali! Emitiranje na RTL-u nastavlja se prema dosadašnjem rasporedu, a epizode finalnog tjedna gledajte na Voyo 24 sata prije prikazivanja na televiziji.

