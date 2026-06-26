Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Igra chefova Specijalisti Zagreb IQ 160 Asia Express: Zmajeva ruta Gospodin Savršeni Divlje pčele Kvalifikacije za Ligu prvaka: Thun - Dinamo Direktor Svemira Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Maja iz 'Gospodina Savršenog' ovo ljeto provodi potpuno drugačije: Adrenalin u rodnom gradu na vrhuncu

Maja Golubović, široj javnosti poznata kao jedna od najatraktivnijih i najtemperamentnijih djevojaka iz pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni'

RTL.hr
26.06.2026 16:00

Maja je ponovo uspjela šokirati i oduševiti svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. Dok mnoge njezine kolegice iz realityja ljetne dane provode na plažama, Maja je odlučila da će njezino ljeto izgledati potpuno drugačije.

Vratila se korijenima, a adrenalin u rodnom gradu podigla je na maksimum! Naime, Maja je na svom Instagram profilu podijelila nevjerojatan videozapis i fotografije direktno s legendarne lokacije ispod Starog mosta, gdje je skočila s visoke skakaonice ravno u Neretvu.

Maja, Gospodin Savršeni
Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ovaj skok nije bio samo za zabavu - lijepa Mostarka je kroz šalu dala do znanja da je ovo zapravo samo ozbiljna priprema za iduće, još veće i opasnije skokove koji je tek čekaju!

"Raspadanje" nakon adrenalinskog šoka

Ipak, skakanje u ledenu rijeku s tolike visine uzima svoj danak, pa je Maja nakon svega pokazala i svoju realnu, opuštenu stranu. U idućim objavama iz svlačionice, gdje je pozirala u sportskom izdanju s ruksakom na leđima, kratko je i iskreno opisala svoje trenutno stanje.

Maja, Gospodin Savršeni
Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

U kratkom video obraćanja, Maja je vidno iscrpljena, ali i sretna, podijelila svoje svježe dojmove s treninga i skokova, još jednom dokazavši zašto je pratioci obožavaju - jer je potpuno prirodna, iskrena i ne boji se pokazati kako izgleda iza kamera nakon teških fizičkih napora.

Jedno je sigurno, Maja je dokazala da njezino ljeto nipošto neće biti dosadno, a njezine adrenalinske avanture tek počinju!

maja gospodin savršeni gospodin savršeni
Moglo bi te zanimati

Nakon pobjede Vatrenih javila se iz Toronta! Helena iz 'Gospodina Savršenog' u dresu Hrvatske ukrala svu pažnju

Iznenadio pratitelje! Gospodin Savršeni podijelio fotografiju i otkrio kako je izgledao prije 18 godina

Ljeto je njezino godišnje doba! Iako više nije ne Tenerifima, Kaja iz 'Gospodina Savršenog' jedva je dočekala ljeto

Jedna od najljepših navijačica stigla u Toronto: Helena iz 'Gospodina Savršenog' bodri Hrvatsku protiv Paname

Hrvatska Eva Mendes skuplja uzdahe: Valentina iz 'Gospodina Savršenog' pokazala isklesane trbušnjake i savršenu liniju!

Helena iz 'Gospodina Savršenog' ne propušta navijački spektakl: U najposebnijem društvu otputovala u Kanadu zbog Vatrenih

Pročitaj na Net.hr
Džejla pozirala s misterioznim muškarcem, a fanovi se odmah zapitali: Je li to Jakov Jozinović?
Blanka Vlašić proslavila poseban dan i pokazala tko stoji iza njezinih uspjeha
Od ovisnosti do skandalozne veze s poznatim glumcem: Ovako se mijenjala poznata pjevačica
Edin i Amra Džeko uživaju na Pelješcu, ali poluotok za nogometaša nije samo odmor
Stigla predivna vijest: Alka Vuica postala baka, sin Arian i Dora Šitum dobili prvo dijete
Glumačka ikona u novoj ulozi: Sandra Lončarić predstavila novi projekt i iznenadila javnost
Tko je dečko Ane Marije Marković? Svoju su vezu prvo skrivali, a spojio ih je zajednički klub
Glazbena ikona Moby stigao u Pulu uoči rasprodanog koncertnog spektakla u Areni
O dvije sestre pričaju milijuni! Šarmom privukle pažnju: Bile su glavne među Španjolcima
Glumica Elizabeth Hurley u 62. godini pozirala u bikiniju i još jednom oduševila javnost