Maja iz 'Gospodina Savršenog' ovo ljeto provodi potpuno drugačije: Adrenalin u rodnom gradu na vrhuncu

Maja Golubović, široj javnosti poznata kao jedna od najatraktivnijih i najtemperamentnijih djevojaka iz pete sezone popularnog showa 'Gospodin Savršeni'

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Maja je ponovo uspjela šokirati i oduševiti svoje brojne pratitelje na društvenim mrežama. Dok mnoge njezine kolegice iz realityja ljetne dane provode na plažama, Maja je odlučila da će njezino ljeto izgledati potpuno drugačije. Vratila se korijenima, a adrenalin u rodnom gradu podigla je na maksimum! Naime, Maja je na svom Instagram profilu podijelila nevjerojatan videozapis i fotografije direktno s legendarne lokacije ispod Starog mosta, gdje je skočila s visoke skakaonice ravno u Neretvu.

icon-expand Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Ovaj skok nije bio samo za zabavu - lijepa Mostarka je kroz šalu dala do znanja da je ovo zapravo samo ozbiljna priprema za iduće, još veće i opasnije skokove koji je tek čekaju!

"Raspadanje" nakon adrenalinskog šoka

Ipak, skakanje u ledenu rijeku s tolike visine uzima svoj danak, pa je Maja nakon svega pokazala i svoju realnu, opuštenu stranu. U idućim objavama iz svlačionice, gdje je pozirala u sportskom izdanju s ruksakom na leđima, kratko je i iskreno opisala svoje trenutno stanje.

icon-expand Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram