Maja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala figuru u pripijenoj crnoj haljini i zapalila Instagram

Prekrasna Maja iz 'Gospodina Savršenog' na Instagram je profilu objavila fotografije s noćnog izlaska. Za provod je odabrala usku crnu haljinu i oduševila fanove.
Inače, Maja se brzo istaknula u showu svojim jasnim stavovima i britkim jezikom, osvajajući gledatelje iskrenošću i samopouzdanjem. Nakon završetka showa, Maja često dijeli trenutke iz svog aktivnog života, pokazujući koliko vodi zdrav i dinamičan stil života.
Maja često dijeli fotke i videa iz teretane, ali ne skriva svoje 'nesavršenosti'. Tako je nedavno podijelila fotografiju svojih strija te iskreno progovorila o pritisku savršenog izgleda. "Treniram redovno, hranim se zdravo i opet imam strije. I znaš što? To me ne čini manje vrijednom", napisala je Maja pa dodala kako strije, ožiljci, celulit i druge "nesavršenosti" ne bi trebali biti razlog za sram.
Propuštenu sezonu showa 'Gospodin Savršeni' ne propustite na platformi Voyo.