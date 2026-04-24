Maja iz 'Gospodina Savršenog' pokazala kako do savršenih gluteusa pa treningom zapalila Instagram

Dvadesetjednogodišnja Maja iz 'Gospodina Savršenog' sa svojim je pratiteljima podijelila detaljan uvid u svoj trening za gluteuse, ali i otkrila tajnu oporavka nakon napornih vježbi.
U svojoj posljednjoj objavi na Instagramu, Maja je pozvala pratitelje da joj se pridruže u teretani. "Pođite sa mnom na glute trening", napisala je uz video koji je brzo privukao pažnju.
Fokus na snazi i popularnim vježbama
Video prikazuje Maju u dinamičnoj montaži kako izvodi niz vježbi koje su trenutno iznimno popularne u svijetu fitnessa. Odjevena u ružičasti sportski komplet, demonstrira vježbe poput potiska kukovima s utegom (hip thrust), rumunjskog mrtvog dizanja i nožnih potisaka na sajli, sve redom usmjerene na jačanje i oblikovanje mišića stražnjice.
Otkako je početkom 2026. godine napustila show 'Gospodin Savršeni', gdje je osvojila simpatije publike, Maja se posvetila osobnom rastu. Njezine objave na društvenim mrežama sve su više usmjerene na pozitivan način života i brigu o tijelu.
Ispod objave nizali su se komentari podrške poput "Idemoo Majoo", "Kraljice" i "Prelijepa", dok su joj mnogi pratitelji ostavljali emotikone vatre i pljeska.
