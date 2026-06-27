Maja iz 'Gospodina Savršenog' pozirala iz plićaka: mokra kosa i plavi badić osvojili su mreže

Ljepotica Maja iz 'Gospodina Savršenog' javila se svojim pratiteljima direktno iz plićaka, pozirajući u plavo-bijelom kupaćem kostimu s cvjetnim uzorkom koji je savršeno istaknuo njezinu liniju. S mokrom kosom i prirodnim izdanjem bez šminke, Maja je još jednom dokazala zašto slovi za jednu od najatraktivnijih i najosebujnijih kandidatkinja popularnog realityja.

Ipak, osim njezina zanosnog izgleda, Maja je iskoristila ljetne radosti kako bi se pohvalila i novim beauty osvježenjem. Naime, ponosno je istaknula svoju novu, dugačku manikuru koja savršeno prati ljetne trendove.

Riječ je o razigranom i efektnom stilu - nokti su ukrašeni upečatljivim 3D motivima ružičastog i žutog cvijeća na nježnoj bazi s pastelnim rubovima, što je idealan izbor za privlačenje pogleda na plaži.

"I did it", kratko je poručila zadovoljna Maja uz emotikon koji se široko osmjehuje, pokazujući da je spremna za sve ljetne avanture koje su pred njom.