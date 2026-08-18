Maja iz 'Gospodina Savršenog' pozirala mokre kose: Leopard izdanje nije prošlo nezapaženo

Maja Golubović iz 'Gospodina Savršenog' nedavno je na Instagram Storyju objavila fotografiju na kojoj pozira u pripijenoj haljini leopard uzorka koja je istaknula njezinu figuru.
Pažnju je privukla i njezina prepoznatljiva crvena kosa, koja je ovoga puta bila mokra, a cijelo izdanje upotpunila je jednostavnim modnim dodacima.
Maja se gledateljima predstavila u Gospodinu Savršenom
Maja je javnosti poznata po sudjelovanju u reality showu 'Gospodin Savršeni'. Nakon showa nastavila je dijeliti trenutke iz svog života s pratiteljima na društvenim mrežama, a svojim izdanjima često privlači pažnju.