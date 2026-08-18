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Gospodin Savršeni

Maja iz 'Gospodina Savršenog' pozirala mokre kose: Leopard izdanje nije prošlo nezapaženo

Maja Golubović, koju su gledatelji upoznali u showu 'Gospodin Savršeni', uživa u ljetnim danima na moru, a svoje trenutke s odmora rado dijeli s pratiteljima na društvenim mrežama

RTL.hr
18.08.2026 09:00

Maja Golubović iz 'Gospodina Savršenog' nedavno je na Instagram Storyju objavila fotografiju na kojoj pozira u pripijenoj haljini leopard uzorka koja je istaknula njezinu figuru.

Pažnju je privukla i njezina prepoznatljiva crvena kosa, koja je ovoga puta bila mokra, a cijelo izdanje upotpunila je jednostavnim modnim dodacima.

Maja, Gospodin Savršeni
Maja, Gospodin Savršeni FOTO: Instagram

Maja se gledateljima predstavila u Gospodinu Savršenom

Maja je javnosti poznata po sudjelovanju u reality showu 'Gospodin Savršeni'. Nakon showa nastavila je dijeliti trenutke iz svog života s pratiteljima na društvenim mrežama, a svojim izdanjima često privlači pažnju.

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Gospodin Savršeni

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