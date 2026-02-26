Maja otkrila tešku prošlost na dejtu s Karlom: 'To me iskreno promijenilo'

Nakon što je pozvao Maju na spoj, Karlo je odlučio iznenaditi je romantičnom vožnjom kočijom, stvorivši tako atmosferu kao iz bajke koja je potaknula otvaranje i dovela do dubljeg upoznavanja.

Spoj koji je započeo kao romantično iznenađenje, brzo se pretvorio u priliku za iskren razgovor. Maja je priznala kako je Karlo ugodno iznenadio. "Sviđa mi se ovaj Karlo, a ne neki kojeg sam ja zamislila u svojoj glavi", otkrila je, aludirajući na to da je otkrila njegovu nježniju i dublju stranu. Potaknut intimnom atmosferom, Karlo ju je upitao što ju je u životu oblikovalo u osobu kakva je danas.