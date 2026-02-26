Emisije
Gospodin Savršeni

Maja otkrila tešku prošlost na dejtu s Karlom: 'To me iskreno promijenilo'

U posljednjoj epizodi popularnog showa 'Gospodin Savršeni', gledatelji su svjedočili jednom od najemotivnijih i najzabavnijih spojeva dosad

26.02.2026 22:15

Nakon što je pozvao Maju na spoj, Karlo je odlučio iznenaditi je romantičnom vožnjom kočijom, stvorivši tako atmosferu kao iz bajke koja je potaknula otvaranje i dovela do dubljeg upoznavanja.

Spoj koji je započeo kao romantično iznenađenje, brzo se pretvorio u priliku za iskren razgovor. Maja je priznala kako je Karlo ugodno iznenadio. "Sviđa mi se ovaj Karlo, a ne neki kojeg sam ja zamislila u svojoj glavi", otkrila je, aludirajući na to da je otkrila njegovu nježniju i dublju stranu. Potaknut intimnom atmosferom, Karlo ju je upitao što ju je u životu oblikovalo u osobu kakva je danas.

Maja i Karlo, Gospodin Savršeni
Maja i Karlo, Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Maja je tada otvorila dušu i progovorila o teškom djetinjstvu i vršnjačkom nasilju koje je doživjela. "Bila sam dosta drugačija kao dijete, mršava, imala sam kratku kosu i nisam voljela što imam kovrčavu kosu", započela je svoju priču. "Uvijek su me zezali radi fizičkog izgleda u osnovnoj školi. To me iskreno baš promijenilo", priznala je Maja, dodavši kako je tada čvrsto odlučila da nikada neće vrijeđati nekoga zbog fizičkog izgleda.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

