Maja Š. iz 'Gospodina Savršenog' proslavila 27. rođendan, u uskoj haljini pokazala zavidnu figuru

Bivša kandidatkinja showa 'Gospodin Savršeni' Maja Špoljar proslavila je 27. rođendan u velikom stilu. Večer je provela u klubu okružena prijateljima, a za tu posebnu priliku odabrala je usku bijelu haljinu koja je istaknula njezinu figuru. Maja nije skidala osmijeh s lica dok je puhala svjećice.

icon-expand Maja Špoljar FOTO: Instagram

Inače, Maja se nakon izlaska iz vile povukla iz javnosti. Iako je nekoliko puta bila sa Sarah Seifert na zagrebačkoj špici, djevojke su nakon toga otkrile kako se više ne druže. Maja je tada i za RTL.hr otkrila kako nije zadovoljna kako se prikazala u showu te što bi napravila da ponovno može sudjelovati.

icon-expand Maja Špoljar FOTO: Instagram

"Vjerojatno bih bila opuštenija i voljela bih biti kao u vanjskom svijetu, komunikativna i normalna osoba. Tamo sam se radi nekih situacija i izazvanih reakcija predstavila svijetu drugačije nego što jesam i jedino mi je radi toga žao", rekla je.

icon-expand Maja Špoljar FOTO: Instagram