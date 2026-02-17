Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Gospodin Savršeni

Maja se našla na meti teških optužbi: 'Stalno se dere dok priča jer svojom pojavom ne bi privukla nikakvu pozornost'

Idila u vili 'Gospodina Savršenog' naglo je prekinuta, a borba za naklonost dvojice neženja pretvorila se u otvoreni sukob među djevojkama. Ono što je započelo kao strateški potez, preraslo je u lavinu optužbi za dvoličnost, niske udarce i formiranje zaraćenih tabora, otkrivajući da su najveće bitke one koje se vode daleko od očiju Karla i Petra

RTL.hr
17.02.2026 22:15

Sve je eskaliralo nakon što je Ana iskoristila priliku i preuzela spoj namijenjen Maši. Dok su neke djevojke taj potez vidjele kao hrabru borbu za ljubav, Maša ga je javno, pred svima, okarakterizirala kao "očajnički". Ta je jedna riječ bila dovoljna da pokrene raspravu koja je podijelila kuću i dovela do preispitivanja granica između iskrenosti i namjernog povrjeđivanja.

Rasprava se brzo pretvorila u suđenje. "Zašto to nisi rekla pred Petrom?" pitale su djevojke Mašu. Monika i Maria su stale u njezinu obranu, tvrdeći da svatko ima pravo na svoje mišljenje.

Gospodin Savršeni
Gospodin Savršeni FOTO: RTL

Optužbe za lažno predstavljanje i teške riječi

Sukob oko spoja otvorio je kutiju starih zamjerki, a na meti se posebno našla Maja. Smiljana je dala svoju analizu. "Ovisi kako je tko odgojen. Svi smo iz različitih obitelji i krajeva. Ne bih sad vrijeđala, ali možda netko nema samopouzdanja da svojom pojavom možete nekoga osvojiti i onda mora ići tako nekim metodama zavođenja. Petar ne vjeruje u to, on je pametan dečko", poručila je Smiljana.

"Maja se stalno dere dok priča jer svojom pojavom ne bi privukla nikakvu pozornost. Ja se više nikako ne želim družiti s Majom. Netko u kući plače jer mu fali obitelj, teško mu je, i da se to iskoristi protiv njega. Znači, dno dna. Nema nikakvo lijepo mišljenje o njoj, za mene je to gotova priča", dodala je Maria.

Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.

POGLEDAJTE BONUS VIDEO: Intervju s Majom

maša gospodin savršeni maja gospodin savršeni maria gospodin savršeni smiljana gospodin savršeni gospodin savršeni 2026
Moglo bi te zanimati

Jelena M. podijelila prekrasne fotografije sa spoja s Petrom: 'Intimno i romantično - on zna moj stil'

Monika iz 'Gospodina Savršenog' plijeni samopouzdanjem: Evo kako zamišlja život iz snova

Zbog ruže pucaju prijateljstva: 'Ja je ne bih prihvatila - išla bih doma'

Ceremonija ruža kakva se ne pamti! 'Stvarno mi je žao što odlazim'

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' donosi potpuni kaos: 'Danas mi je najgori dan u ovoj vili'

Voditelj 'Gospodina Savršenog' Marko Vargek otkrio što je radio na Kreti kad su se kamere ugasile: 'Najteže mi je pala razdvojenost od Arije'