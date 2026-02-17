Maja se našla na meti teških optužbi: 'Stalno se dere dok priča jer svojom pojavom ne bi privukla nikakvu pozornost'

Rasprava se brzo pretvorila u suđenje. "Zašto to nisi rekla pred Petrom ?" pitale su djevojke Mašu. Monika i Maria su stale u njezinu obranu, tvrdeći da svatko ima pravo na svoje mišljenje.

Sve je eskaliralo nakon što je Ana iskoristila priliku i preuzela spoj namijenjen Maši . Dok su neke djevojke taj potez vidjele kao hrabru borbu za ljubav, Maša ga je javno, pred svima, okarakterizirala kao "očajnički". Ta je jedna riječ bila dovoljna da pokrene raspravu koja je podijelila kuću i dovela do preispitivanja granica između iskrenosti i namjernog povrjeđivanja.

Sukob oko spoja otvorio je kutiju starih zamjerki, a na meti se posebno našla Maja. Smiljana je dala svoju analizu. "Ovisi kako je tko odgojen. Svi smo iz različitih obitelji i krajeva. Ne bih sad vrijeđala, ali možda netko nema samopouzdanja da svojom pojavom možete nekoga osvojiti i onda mora ići tako nekim metodama zavođenja. Petar ne vjeruje u to, on je pametan dečko", poručila je Smiljana.

"Maja se stalno dere dok priča jer svojom pojavom ne bi privukla nikakvu pozornost. Ja se više nikako ne želim družiti s Majom. Netko u kući plače jer mu fali obitelj, teško mu je, i da se to iskoristi protiv njega. Znači, dno dna. Nema nikakvo lijepo mišljenje o njoj, za mene je to gotova priča", dodala je Maria.

